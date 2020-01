La zanahoria no solo protege la vista: es buena para el estómago, las uñas y el pelo

Lea los múltiple beneficios que aporta al organismo el consumo de esta hortaliza.

Por: Agencias 11:15 AM / 25/01/2020

El consumo habitual de zanahoria aporta una importante cantidad de vitaminas (A, B, C y E), minerales y compuestos antioxidantes y su aporte calórico es muy bajo (100 gramos equivalen a unas 34 kcal).

Esta hortaliza es rica en betacaroteno o provitamina A que en el organismo se transforma en retinol o vitamina A. Esta vitamina permite mitigar la acción de los radicales libres y fortalece tanto las uñas como el pelo (ayuda a la producción de sebo que beneficia el cuero cabelludo).

Diversos estudios indican además que la ingesta de betacarotenos y los minerales que contiene esta hortaliza mejoran la calidad biológica de la leche materna.

Es una buena aliada tanto para el estómago como para el intestino, gracias a su alto contenido en fibra. Por un lado, esa fibra aumenta la masa fecal y previene el estreñimiento. Y por otro, los minerales que contiene (sodio, cloro, potasio y vitaminas del Grupo B) alivian las molestias gástricas y el exceso de acidez. La fibra que contiene permite además controlar los niveles de azúcar en la sangre.

El potasio y el fósforo que contienen son buenos aliados en caso de cansancio mental o estado de nervios. Además, gracias a su elevado contenido en agua (cerca de un 85%) tiene propiedades diuréticas.

Es verdad que protege la vista

El hecho de que sea buena para la vista no es un mito, es cierto, pues los betacarotenos no solo protegen frente al envejecimiento prematuro, sino que protegen la retina y evitan la aparición de cataratas. Los médicos recomiendan consumir zanahorias de forma regular en casos de pérdida de agudeza visual.

En cuanto a la relación entre el consumo de zanahorias y el bronceado de la piel, los expertos explican que lo que sucede es que un exceso de carotenos (o carotenemia) se produce cuando se toma en exceso. Pero lo que se produce no es un bronceado perfecto, sino un color de piel que tiende a ser anaranjado, especialmente en la planta de los pies y en las manos, por lo que la afirmación de que «uno se pone más moreno si come zanahorias» no es exactamente cierta.

Si se come cruda, contribuye al fortalecimiento de dientes y encías, pues mejora el riego sanguíneo en la boca y evita que las bacterias se adhieran a los dientes. El flúor que contiene también protege el esmalte dental y protege frente a las caries.

La mejor temporada para consumir la zanahoria es a finales de la primavera o comienzos del verano, si bien es una hortaliza que está disponible todo el año.

Beneficios

Es diurética y ayuda a reducir la retención de líquidos

Alivia las molestias gástricas y ayuda a combatir el estreñimiento

Contribuye a prevenir la hipertensión

Fortalece los dientes y las encías si se come cruda

Debes saber que...

No debe abusarse de este alimento. Un exceso de vitaminas (hipervitaminosis) no es saludable. El consumo de carotenos debe estar controlado en el marco de una dieta rica en vegetales

Tras manipular las hojas de la planta no se recomienda la exposición solar prolongada

Puede producir reacciones alérgicas en algunas personas