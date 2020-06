Kits de detección del Covid-19

Para evitar el contagio como para evitar que dicho virus siga expandiéndose nosotros debemos permanecer en cuarentena por un tiempo indefinido, es decir, estar en casa 24/7 mientras que se encuentra una cura.

Por: Nota de Prensa 05:44 AM / 10/06/2020

Como ya todos saben, a nivel mundial estamos enfrentándonos al Covid-19 (Coronavirus), el cual es un terrible virus causante de miles y miles de muertes como de millones de infectados en todo el mundo, para nadie es un secreto que esta situación es bastante preocupante para cualquiera, por ende lo más indicado es que para evitar el contagio como para evitar que dicho virus siga expandiéndose nosotros debemos permanecer en cuarentena por un tiempo indefinido, es decir, estar en casa 24/7 mientras que se encuentra una cura.

Así que puesto a que hasta el día de hoy se siguen contagiando más y más personas nosotros debemos respetar la cuarentena establecida por el gobierno, por ende esto es algo que nosotros mismos debemos empezar a controlar haciendo caso al llamado de nuestro gobierno de permanecer en casa, recuerden en todo momento que este es un virus muy fuerte de tratar, el mismo es letal para personas mayores como para los que sufren de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, las enfermedades que producen problemas respiratorios, entre otras.

E incluso recuerden que los síntomas que produce el Covid-19 muchas veces suele ser confundidos con los de una gripe normal, por ende, lo más indicado es que si ustedes llegan a tener fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, molestias, dolor general, dificultad para respirar, entre otros síntomas, deben de inmediato acudir al centro de salud para hacerse una prueba rápida, para así saber si tienen una simple gripe o tienen directamente Coronavirus.

Por suerte para nosotros Medakit lanzó el kit de prueba rápida que detecta el Covid-19 en solo cuestión de minutos, la misma que puede usarse en cualquier lugar, esta es bastante fiable como muy eficiente, cabe señalar que en Medakit procuraran utilizar siempre tecnología de vanguardia para lograr crear soluciones de diagnóstico que son las más indicadas para salvar vidas y a su vez atender las necesidades globales de atención médica.

Una muestra de ello están en los kits para la detección de Covid-19, los cuales producen resultados rápidos y precisos sin la necesidad que hoy en día se requiera de equipos de laboratorio complejos como costosos para saber si una persona tiene Covid-19 o no, además este tipo de pruebas es ideal para ayudar a las personas cuanto antes, ya que la misma ofrece resultados en solo unos pocos minutos, lo que quiere decir, que si una persona empieza a sufrir los síntomas del Covid-19 y da positivo al mismo por medio de un kit rápido, el personal médico puede entonces darle a tiempo el tratamiento adecuado, que le permita mejorarse cuanto antes sin tener que sufrir al máximo estos síntomas, así que en este caso no tendremos que esperar días enteros para saber si tenemos o no Coronavirus, lo que es ideal para salvar vidas.

Muchos de ustedes no lo sabían, pero Medakit e incluso está ofreciendo 1000 pruebas rápidas de detección del Covid-19 a las autoridades venezolanas, con el fin de ayudar a la población en sí, cosa que es muy beneficiosa para nosotros, pues de esta forma nosotros podremos detectar esta enfermedad a tiempo y así lograr frenarla cuanto antes.