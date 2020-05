Estos son los siete beneficios del agua de limón

Las frutas cítricas como los limones son ricos en vitamina C.

Por Agencias 08:56 AM / 16/05/2020

No hay duda de que los limones son deliciosos, pero ¿agregarlos al agua te hace más saludable?

Gran parte de la evidencia que respalda los beneficios para la salud del agua de limón es anecdótica, explica el sitio web Healthline. Se ha realizado poca investigación científica específicamente sobre el agua de limón, pero existe investigación sobre los beneficios del limón y el agua por separado.

El portal de salud especializado explica siete formas en las que el cuerpo puede beneficiarse del agua de limón.

Promueve la hidratación.

Las pautas generales dicen que las mujeres deben obtener más de dos litros de agua por día y los hombres, más de tres. Esto incluye agua de alimentos y bebidas.

El agua es la mejor bebida para la hidratación, pero a algunas personas no les gusta su sabor. Agregar limón mejora el sabor del agua, lo que puede ayudarlo a beber más.

Es una buena fuente de vitamina C

Las frutas cítricas como los limones son ricos en vitamina C, un antioxidante primario que ayuda a proteger las células de los radicales libres dañinos. Probablemente haya escuchado que la vitamina C puede ayudar a prevenir o limitar la duración del resfriado común en algunas personas, pero los estudios son contradictorios.

La vitamina C puede reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular y disminuir la presión arterial .

Si bien los limones no encabezan la lista de cítricos ricos en vitamina C, siguen siendo una buena fuente. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el jugo de un limón proporciona aproximadamente 18,6 miligramos de vitamina C. La cantidad diaria recomendada para adultos es de 65 a 90 miligramos.

Apoya la pérdida de peso

La investigación ha demostrado que los antioxidantes de polifenoles que se encuentran en los limones reducen significativamente el aumento de peso en ratones que están sobrealimentados para inducir la obesidad.

En estos estudios con ratones, los compuestos antioxidantes también compensaron los efectos negativos sobre los niveles de glucosa en sangre y mejoraron la resistencia a la insulina, los dos factores principales en el desarrollo de la diabetes tipo 2.

Si bien los mismos resultados deben ser probados en humanos, la evidencia anecdótica es fuerte de que el agua de limón es compatible con la pérdida de peso. No está claro si esto se debe a que las personas simplemente beben más agua y se sienten llenas o el jugo de limón en sí mismo.

Mejora la calidad de la piel

La vitamina C que se encuentra en los limones puede ayudar a reducir las arrugas, la piel seca por el envejecimiento y el daño del sol. Cómo el agua mejora la piel es controvertido, pero una cosa es segura, si su piel pierde humedad, se vuelve seca y propensa a arrugarse. Un estudio de laboratorio de 2016 mostró que una bebida a base de cítricos ayudó a prevenir el desarrollo de arrugas en ratones sin pelo.

Ayuda a la digestión

Algunas personas beben agua de limón como un laxante matutino diario para ayudar a prevenir el estreñimiento. Beber agua de limón tibia o caliente al despertarse puede ayudar a que su sistema digestivo se mueva.

La medicina ayurvédica dice que el sabor agrio de limón ayuda a estimular su "agni", que inicia el sistema digestivo, lo que le permite digerir los alimentos más fácilmente y ayuda a prevenir la acumulación de toxinas.

Refresca el aliento

¿Alguna vez se ha frotado un limón en las manos para eliminar el olor a ajo u otro olor fuerte? El mismo remedio popular puede aplicarse al mal aliento causado por comer alimentos con olores fuertes como el ajo, la cebolla o el pescado.

Puede evitar el mal aliento bebiendo un vaso de agua de limón después de las comidas y a primera hora de la mañana. Se cree que el limón estimula la saliva y el agua también ayuda a prevenir la boca seca , lo que puede provocar mal aliento causado por bacterias.

Ayuda a prevenir los cálculos renales.

El ácido cítrico en los limones puede ayudar a prevenir los cálculos renales. El citrato, un componente del ácido cítrico, paradójicamente hace que la orina sea menos ácida e incluso puede romper pequeños cálculos.