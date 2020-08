Estos 6 alimentos pueden acelerar el proceso de envejecimiento de su cuerpo

Los alimentos con un alto índice glucémico pueden causar inflamación en el cuerpo, que está directamente relacionada con el envejecimiento.

Por: Agencias 08:00 AM / 02/08/2020

Hay dos culpables principales que aceleran el proceso de envejecimiento de nuestra piel: exposición al sol y productos finales de glicación avanzada (AGEs).

Los AGEs se forman cuando las proteínas o las grasas se combinan con el azúcar. Si bien estos culpables del envejecimiento no están 100% bajo nuestro control, usar protector solar y tener en cuenta su dieta general puede ayudar con la forma en que nuestro cuerpo protege y cura nuestra piel.

Y aunque cuidar su dieta es más fácil decirlo que hacerlo, siempre ayuda tener un pequeño recordatorio de cómo ciertos alimentos pueden afectar la salud de su piel.

No obstante, recuerda que cada persona es única. No todos se beneficiarán de comer solo crudo, limpio o entero. Y comer regularmente uno o dos de estos alimentos no producirá menos colágeno ni dañará totalmente su piel. Aclarado el punto, estos son 6 alimentos pueden acelerar el proceso de envejecimiento:

Pan blanco

Cuando los carbohidratos refinados se integran con la proteína, causa la formación de una fuente confiable de AGEs. Estis tienen un efecto directo sobre las enfermedades crónicas y el proceso de envejecimiento.

Los alimentos con un alto índice glucémico, como el pan blanco, pueden causar inflamación en el cuerpo, que está directamente relacionada con el proceso de envejecimiento.

Azúcar blanca

El azúcar es uno de los infames contendientes de problemas no deseados de la piel como el acné. Como se mencionó anteriormente, el azúcar contribuye a la formación de AGEs que dañan el colágeno.

Cuando nuestros niveles de azúcar están elevados, se estimula el proceso de AGEs. Se acelera aún más si está involucrada la luz solar. Entonces, en lugar de comer helado en la playa, opta por refrescar la fruta congelada o una paleta sin azúcar agregada.

Margarina

Tómatelo con calma con ese cuchillo de mantequilla. Estudios anteriores han demostrado que aquellos que no consumen margarina o mantequilla tienen menos daño en la piel y arrugas que los que sí lo hacen.

Y la ciencia lo comprueba: la margarina es peor que cantidades moderadas de mantequilla real debido al hecho de que es alta en aceites parcialmente hidrogenados. Estos ácidos grasos trans hacen que la piel sea más vulnerable a la radiación ultravioleta, que puede dañar el colágeno y la elasticidad de la piel.

Carnes procesadas

El pepperoni, tocino y salchichas son ejemplos de carnes procesadas que pueden ser dañinas para la piel.

Estas carnes son ricas en sodio, grasas saturadas y sulfito, que pueden deshidratar la piel y debilitar el colágeno al causar inflamación. Para opciones de proteínas económicas, cambie las carnes procesadas por huevos o frijoles.

Alcohol

El alcohol puede causar una serie de problemas cuando se trata de la piel, como enrojecimiento, hinchazón, pérdida de colágeno y arrugas pues agota los niveles de nutrientes, hidratación y vitamina A, todos los cuales tienen un impacto directo en las arrugas.

La vitamina A es especialmente importante en lo que respecta al crecimiento de nuevas células y la producción de colágeno, asegurando que la piel sea elástica y sin arrugas.