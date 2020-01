Estas son las emociones que la música evoca

La investigación permitió llegar a una larga lista de posibles experiencias emocionales que podrían provocar diferentes tipos de música.

Por: Agencias 06:12 AM / 18/01/2020

¿Alguna vez ha estado en una situación en la que deseaba una lista de reproducción de pistas musicales que lo pusiera de cierto humor, por ejemplo, para motivarlo a trabajar, pero no estaba seguro de cómo encontrarlo o armarlo?

Pronto, puede ser más fácil encontrar música que se adapte a sus emociones actuales o ponerlo en acción, gracias a un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley.

La investigación, que dirigió el estudiante de doctorado Alan Cowen, utilizó más de 2.000 muestras de música para evaluar cómo diferentes tipos de música influyeron en la emoción en cohortes de dos países y culturas diferentes: Estados Unidos y China.

"Hemos documentado rigurosamente la mayor variedad de emociones que se sienten universalmente a través del lenguaje de la música", dice el autor principal del estudio, el profesor Dacher Keltner. Los hallazgos del estudio ahora aparecen en PNAS .

Para su estudio, los investigadores reclutaron a 1,591 participantes de los EE. UU. Y 1,258 participantes de China, que escucharon un total de 2,168 muestras de diferentes tipos de música.

Un primer experimento involucró a un subgrupo de participantes estadounidenses y chinos que escucharon una biblioteca de música de 1,841 muestras, que calificaron en 11 escalas evaluando las características afectivas amplias.

Esta investigación primaria permitió llegar a una larga lista de posibles experiencias emocionales que podrían provocar diferentes tipos de música.

También permitió a los investigadores verificar cómo los participantes de diferentes culturas percibían las mismas experiencias subjetivas que las pistas de música provocaban.

"Las personas de diferentes culturas pueden estar de acuerdo en que una canción está enojada, pero pueden diferir sobre si ese sentimiento es positivo o negativo", señala Cowen.

Experimentos adicionales eventualmente llevaron a los investigadores a identificar un rango de 13 emociones asociadas con la música, que los participantes de ambos países reconocieron.

Las categorías fueron: divertido, molesto, ansioso o tenso, hermoso, tranquilo o relajante o sereno, soñador, energizante, erótico o deseoso, indignado o desafiante, alegre o alegre, triste o deprimente, aterrador o temeroso, y triunfante o heroico.

En todo el espectro, canciones como la icónica "Rock the Casbah" de la banda de rock de los 80 The Clash hicieron que la gente se sintiera más llena de energía, y lo mismo ocurrió con la obra maestra barroca de Antonio Vivaldi, "The Four Seasons".

El single de 1971 de Al Green, "Let's Stay Together", provocó sentimientos eróticos, mientras que la versión optimista de Israel Kamakawiwo'ole de "Somewhere Over the Rainbow" hizo que los participantes escucharan experimentar sentimientos de alegría.

Los participantes tendían a experimentar sentimientos de desafío al escuchar heavy metal y, como habían predicho los investigadores, sentimientos de miedo cuando escucharon la canción "The Murder" de Bernard Herrmann, que sirvió como música de fondo para la famosa escena de la ducha en la película de Alfred Hitchcock Psicosis .

Para asegurarse de que los participantes de diferentes culturas realmente experimentaran las mismas emociones al escuchar ciertos tipos de música, los investigadores también realizaron un experimento de confirmación que habían diseñado para eliminar, en la medida de lo posible, los prejuicios culturales.

Este experimento implicó pedir a los participantes que escucharan más de 300 pistas instrumentales tradicionales de las culturas occidental y china. Las respuestas de los participantes confirmaron los hallazgos: los oyentes de EE. UU. Y China informaron que estas pistas evocaban emociones similares.

"La música es un lenguaje universal, pero no siempre prestamos suficiente atención a lo que dice y cómo se entiende", señala Cowen.

"Queríamos dar un primer paso importante para resolver el misterio de cómo la música puede evocar tantas emociones matizadas", agrega.

"Imagine organizar una biblioteca de música masivamente ecléctica por la emoción y capturar la combinación de sentimientos asociados con cada canción. Eso es esencialmente lo que ha hecho nuestro estudio", destacó Cowen.

En el futuro, los investigadores creen que su trabajo puede incluso tener aplicaciones prácticas. Puede ayudar a los psicólogos y psiquiatras a desarrollar mejores terapias relacionadas con la música y permitir que los desarrolladores programen servicios de transmisión de música para identificar listas de reproducción que se ajusten al estado de ánimo