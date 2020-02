Enfocar más los esfuerzos ayudaría a reducir las muertes por cáncer

Planificar medidas integrales para atacar este mal podría salvar la vida a l menos un 60 % de las personas que hoy mueren por esa enfermedad, según la iniciativa global City Cancer Challenge.

Por: EFE 01:02 PM / 03/02/2020

Al menos un 60 % de las personas que hoy mueren por cáncer podrían salvar su vida si todos los actores involucrados en la lucha contra esta enfermedad enfocasen sus esfuerzos en planificar e implementar medidas integrales para atacar este mal.



Este es uno de los primeros aprendizajes que ha dejado la iniciativa global City Cancer Challenge, implementada de manera paulatina en varias ciudades del mundo, incluidas cuatro de América Latina, y que se considera una de las herramientas para reducir la incidencia de este padecimiento.



Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el cáncer, que se celebra este martes, 4 de febrero, Rolf Hoenger, director de área de Roche América Latina, señaló a Efe que City Cancer Challenge "es un ejemplo de cómo podemos sumar fuerzas desde lo público y lo privado".



Explicó que esta iniciativa ha logrado lo que antes parecía imposible, que todos los actores de la salud estén unidos "para brindar una mejor atención del cáncer en las ciudades que tomaron el desafío".



La iniciativa es un modelo que tiene como objetivo ayudar a las ciudades en la planificación e implementación de soluciones para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.



También apoya a las ciudades a que puedan lograr un plan sostenible y de calidad, e impulsa el compromiso de los Gobiernos de financiar estas acciones.



Isabel Mestres, directora de Asuntos Públicos de City Cancer Challenge Foundation, relató que una de las ventajas de trabajar en conjunto es que de esta manera se logran identificar más fácilmente las soluciones a implementar.

Trabajar todos juntos



"Estamos demostrando que, aún siendo complejo, si trabajamos todos los actores juntos, si conseguimos datos para saber cuál es la problemática completa, si decidimos planes, traemos expertos internacionales, al final vamos a ver un cambio importante", dijo.



Agregó que tras poco más de dos años de iniciar este desafío en Latinoamérica -en las ciudades de Porto Alegre (Brasil), Cali (Colombia), Asunción (Paraguay) y León (México)- se han podido identificar varias áreas de trabajo fundamentales que contribuyen en la lucha contra el cáncer.



Una de ellas es la importancia de construir equipos multidisciplinarios, los cuales en muchos países de la región no existen.



"Hay evidencia de que eso hace un cambio en la supervivencia del paciente", detalló.



Además, dijo, es fortalecer la calidad de los laboratorios de patología, mejorar el acceso a cirugías de calidad y el acceso a los equipos de cuidados paliativos.



En este último punto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, a nivel mundial, anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, pero únicamente el 14 % de las personas que los requieren los reciben por lo que hay un hueco que cubrir ahí.



Mestres resaltó también que la iniciativa logró destacar la importancia de implementar guías y protocolos de los distintos cánceres más prominentes, como el cáncer de mama, próstata, pulmón y cérvix.



Del mismo modo, expresó que se debe asegurar la implementación de las listas de medicamentos esenciales "que aunque la OMS dicta cuáles son, muchos de los países no dan acceso a ella y no solo se trata de tener la lista, sino ayudar a acceder a los fármacos", dijo.



En estos años, apuntó, también se ha logrado reconocer la falta de acceso a la radioterapia, pues actualmente todavía hay seis países en Latinoamérica que no tienen acceso a la misma.



Asimismo, entender la importancia de formar a los profesionales de la salud es otro de las áreas donde se debe trabajar en la región.



"Estas son las grandes necesidades de las ciudades, no solo de América Latina, sino de todo el mundo", indicó Mestres.



Es por ello que la iniciativa busca llegar a lugares en el mundo, por lo que el objetivo es que próximamente se unan más ciudades a este reto, además de que se siga contando con el compromiso de los Gobiernos y la iniciativa privada para hacer esto posible.



En ese sentido, Rolf Hoenger dijo que Roche se ha unido no solo a la iniciativa sino a hacer "un llamado a la acción, porque todos podemos contribuir a que el cáncer deje de ser una carga tan enorme para las personas y para la sociedad", indicó Rolf Hoenger.



Detalló que desde Roche se mantiene el compromiso de avanzar la ciencia para mejorar la vida de los pacientes con cáncer y eso por ello que "buscamos nuevas alternativas y alianzas que amplíen el acceso a la atención oncológica en América Latina y en el mundo".