Descubre los 5 errores al almacenar alimentos que muchos cometen

Comprar demasiados productos frescos y carnes y esperar que duren semanas en el refrigerador es un error común.

Por: Agencias 11:00 AM / 31/07/2020

Ya sea que se trate de sobras, platos preparados o alimentos frescos, el objetivo de almacenar alimentos es que pueda comerlos más tarde.

El problema es que almacenar los alimentos de la manera incorrecta puede hacer que se deterioren o sufran tanta pérdida de calidad que no desee comerlos. De cualquier manera, terminas tirándolo a la basura en lugar de comerlo, lo que de alguna manera se siente peor que si lo hubieras tirado para empezar.

A continuación, te presentamos los cinco peores errores de almacenamiento de alimentos, de modo que la próxima vez que envuelva algo y lo meta en su refrigerador o congelador, no será su última parada antes de la basura.

Mantener los alimentos frescos demasiado tiempo

Este es uno de los errores más comunes: comprar demasiados productos frescos y carnes y esperar que duren semanas en el refrigerador. En la mayoría de los casos, eso simplemente no es factible. Hay excepciones, como las manzanas y el apio, por ejemplo. Pero en muchos casos, una semana es demasiado larga y, en su lugar, debe tratar de comer los productos más perecederos en dos o tres días.

Cuando se trata de carnes crudas, aves y mariscos, debe cocinarlos o congelarlos el día que los traiga a casa. Esto puede significar ajustar sus hábitos de compra si puede, de modo que compre menos cada vez, o si está comprando con poca frecuencia, como lo hacemos muchos de nosotros, ajustando sus hábitos alimenticios y siendo diligentes sobre el almacenamiento seguro.

Refrigerando los alimentos equivocados

Otro gran error es asumir que todo debe ir a la nevera. Sí, los alimentos cocinados, como las sobras, y obviamente todo lo que compraste en la sección refrigerada de la tienda debe almacenarse en la sección refrigerada de tu hogar.

Pero muchos alimentos no solo no necesitan ir al refrigerador, sino que también sufren si lo haces. Ejemplos: tomates, cítricos, cebollas, ajo y melón. Una vez que se corten, debe refrigerarlos si no los va a usar ese día. Pero cuando los lleves a casa, deberían vivir en tu mostrador, no en el refrigerador.

Almacenamiento en bolsas de plástico

¿Conoces esas bolsas de productos de plástico endebles que obtienes en la tienda? Son excelentes para sostener artículos sueltos, para que sus manzanas, duraznos y papas no rueden. ¡Pero estas no son bolsas de almacenamiento de alimentos! Cuando llegue a casa, debe sacar todo de esas bolsas de productos y almacenarlo adecuadamente.

Y "adecuadamente" significa algo diferente para diferentes tipos de productos. Pero en ningún caso una bolsa de plástico mantiene más fresco cualquier artículo de producto. El producto necesita respirar y el plástico obviamente lo impide. La lechuga es un excelente ejemplo de esto.

Uso indebido de cajones de productos

Lo más probable es que nadie te haya enseñado cómo usar los cajones para frutas y verduras en tu refrigerador. La mayoría de la gente los trata como el producto equivalente al cajón de calcetines y simplemente mete todo, de todas maneras, a veces todavía en la temida bolsa de plástico en la que llegó a casa. ¡No hagas esto!

En cambio, piense en su producto en términos de alta humedad y baja humedad. Hay una configuración en cada cajón, que puede ser tan simple como una diapositiva que abre o cierra una pequeña abertura en el cajón. En este caso, cerrado hace que sea muy húmedo y abierto lo hace bajo.

La alta humedad es excelente para las verduras de hoja verde como la lechuga y las hierbas frescas, junto con otras verduras que son propensas a marchitarse, como la coliflor, la col, el brócoli, la berenjena, los pepinos, etc. En otras palabras, prácticamente todas las verduras frescas.

¿Y adivina qué pasa en el cajón de baja humedad? ¡Prácticamente nada! Algunas guías recomiendan la configuración de baja humedad para almacenar manzanas, peras, frutas de hueso y plátanos. Pero, para empezar, ninguno de estos alimentos pertenece al refrigerador.

Almacenar alimentos en lugares cálidos

No todo va en la nevera. Las papas y las cebollas, por ejemplo, no entran en la nevera. Pero eso no significa que deba almacenarlos directamente en el mostrador. Y olvídate de esas cestas colgantes también. El calor aumenta y el calor es malo para los productos frescos. Lo que significa que almacenar productos frescos en un lugar elevado acortará significativamente su vida. Lo mismo es cierto de la luz solar.

De hecho, muchos alimentos se benefician al almacenarse en la oscuridad, en un lugar fresco y seco. Y aunque no todas las cocinas tienen un lugar que cumpla con estos tres criterios, en general, un armario de cocina bajo, situado lejos del horno o la estufa, es ideal.

Ejemplos de alimentos que gustan de la oscuridad son las papas (incluidas las batatas) y otras hortalizas de raíz (colinabos, nabos, chirivías), así como las cebollas y el ajo. A los granos como la avena o el arroz también les gusta la oscuridad, ya que pueden ponerse rancios, como también es el caso de todos los aceites de cocina. Todos estos elementos deben mantenerse un lugar fresco, oscuro y seco.