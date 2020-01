Descubre 8 tratamientos naturales para eliminar las manchas de la piel

La naturaleza nos ofrece productos naturales para mantener nuestra piel impecable.

11/01/2020

Expertos señalan que las manchas en la piel suelen aparecer principalmente porque tenemos la piel expuesta a los rayos solares sin la debida protección, por cambios hormonales durante el embarazo o por el inevitable paso del tiempo; sin embargo, para cuidarla no tenemos que gastar en costosas cremas o extravagantes tratamientos de belleza.

La naturaleza también nos ofrece productos naturales para mantener nuestra piel siempre luciendo impecable. Por eso, te presentamos 8 tratamientos naturales para dejar tu piel como nueva.

Jugo de Limón

Exprimir medio limón en un recipiente, antes de ir a dormir y aplicar directamente en las áreas donde veas las manchas ayudará mucho a la salud de tu piel. Luego, solo hay que enjuagar en las mañanas con agua fría. Un dato importante es que no debes exponerte al sol mientras estés usando limón porque causa el efecto contrario.

Cebolla

Según e portal web America Tv, el jugo de la cebolla es sumamente útil para eliminar las manchas de la piel. Una forma útil de aprovechar sus beneficios es licuándola y luego empapar un algodón con su jugo para aplicar el zumo en las manchas. Déjalo por 10 minutos y lava la cara con agua fría. Al principio puede provocar un leve ardor, pero los resultados se harán notar.

Vinagre de manzana

Gracias a que contiene pH ácido, el vinagre de manzana es excelente para cerrar los poros y lograr una piel lisa y brillante. Remoja un algodón con vinagre de manzana y aplícalo sobre las manchas. Deja actuar por 20 minutos y lava la cara con agua fría. Resulta un excelente tratamiento diario que aclarará tu piel rápidamente.

Leche

La leche contiene ácido láctico que arrastra las células muertas de la superficie de la piel, dejándola limpia y renovada. Toma un algodón, mójalo en leche y aplícatelo en las zonas de las manchas. Déjalo actuar toda la noche y al día siguiente enjuaga.

Yogur

El yogur, gracias a las mismas propiedades lácteas que posee la leche, limpia, desinfecta y suaviza la piel; igualmente, favorece la regeneración y mantiene la humedad ideal. Un buen procedimiento es lavar tu cara, secarla cuidadosamente y repartir yogur por la zona que quieres restaurar con la ayuda de tus dedos o de un pincel. Deja unos 15 o 20 minutos antes de retirarlo con agua tibia.

Pepino

El pepino contiene vitamina E y aceites naturales que son excelentes para el cuidado de la piel. Pela y parte el pepino, quítale las semillas y procésalo en la licuadora hasta formar una pasta. Aplícala en la cara por 20 minutos y tu piel quedará como nueva.

Aloe vera o sábila

¡Mágica!, solo hay que aplicar el gel de la sábila en las zonas de tu piel que se encuentren manchadas y dejar que actúe durante 30 minutos. Antes remoja la sábila de la noche a la mañana y desecha esa agua. Tu rostro quedará hidratado.

Tomate

El jugo de tomate contiene vitamina A y C, y proteínas, además del licopeno que contrarresta la acción de los radicales libres. Mezcla una cucharada de jugo de limón con una de jugo de tomate y unta con un algodón.

Lo más recomendable es evitar la aparición de manchas en la piel usando protector solar o no tomando sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, horas de fuerte radiación. Además, expertos aconsejan no fumar e incluir alimentos con vitaminas A, C y E, que son clave para lucir una tez uniforme y hermosa.