De Marilyn Monroe a Jennifer López, conoce sus secretos de belleza

Cleopatra cuidaba su hipnótica mirada con un agua de rosas, Marilyn Monroe echaba mano de la vaselina para iluminar su tez y J Lo mantiene su figura con una rutina de ejercicios para trabajar los abdominales, ejercicios de cardio con intervalos de alta intensidad o boxeo.

Por: EFE 10:00 AM / 06/11/2020

Cleopatra, María Antonieta, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn o Sofía Loren han sido algunas de las mujeres que a lo largo del tiempo han definido la belleza, ahora Rihanna, Jennifer López o Kim Kardashian marcan los nuevos cánones. ¿Conoce sus secretos?



Cuando se trata de descubrir los secretos de belleza de las grandes divas lo mejor es remontarse a la historia y descubrir que Cleopatra cuidaba su hipnótica mirada con un agua de rosas hecho en palacio y María Antonieta utilizaba un jugo de lirios, melón, pepino y limón para hidratar su piel.



Marilyn Monroe echaba mano de la vaselina para iluminar su tez y minimizaba el lavado de su icónica melena platino aplicando polvos de talco. Su reconocible rojo de labios lo conseguía mezclando cinco tonos distintos.



El eterno icono sexual de Hollywood también desveló otro secreto de belleza nocturno. "¿Qué te pones para dormir?". Monroe no lo dudó: "Tan solo unas gotas de Chanel Nº5", dijo durante una entrevista para Life Magazine en 1952.



La rutina de belleza de Audrey Hepburn se basaba en una alimentación sana: vitamina C, mucha fruta y verdura, poca carne y agua. Cuidaba su mirada con una rutina casera: separaba las pestañas con la ayuda de un palito y luego aplicaba dos manos de rímel.



Sofía Loren contó sus secretos de belleza en 1984 en Women and beauty, un libro con los trucos, dietas y ejercicios, pero el ritual favorito de la actriz era un baño de agua caliente con sales, aceite de oliva y leche en polvo, con música relajante de fondo.



La italiana recomendaba "pulir los talones y codos con piedra pómez y cepillar el cuerpo mientras se está en el agua". Terminar el baño con agua fría y aplicar un aceite corporal con la piel húmeda.



Mae West aplicaba aceite de coco a diario sobre cara y cuello, pero también aceite corporal para bebés. "Mantiene la piel suave, así es como he cuidado la mía. Siempre uso aceite de bebé, pero tiene que estar tibio y necesitas que un hombre te lo ponga por todas partes", confesó en una entrevista en 1979.



El aceite de coco también ha sido uno de los trucos de belleza de Miranda Kerr, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow o las modelos brasileñas Gisele Bundchen, Isabeli Fontana o Alessandra Ambrosio que se han convertido en fervientes seguidoras de este producto no solo por su capa para hidratar la piel, sino como por sus propiedades para la prevención de arrugas prematuras.



Desde que Rihanna aterrizara en el mundo de la belleza con su firma Fenty en 2017 no ha parado de cosechar éxitos. Consciente del interés que genera su línea de color y la devoción que sienten por ella los milenials y también la generación Z se ha puesto manos a la obra y aborda también el cuidado de la piel con "Fenty Skin", aunque ella misma ha publicado en sus redes que su secreto de belleza es "beber mucha agua y no consumir alcohol".



A sus 51 años, Jennifer López mantiene su figura con una rutina de ejercicios para trabajar los abdominales, ejercicios de cardio con intervalos de alta intensidad o boxeo.



Además de su espléndida forma física, esta cantante nacida en el Bronx neoyorquino, destaca por su piel canela y su larga melena, por lo que sus trucos de belleza están muy solicitados y ha reconocido que "dormir más de ocho horas y beber agua, le va muy bien".



Las fans de la polifacética artista pueden seguir una rutina de belleza recurriendo únicamente a los cosméticos de la marca JloBeauty.



¿Qué hay detrás de las pulida melena de Kim Kardashian? En su cuenta oficial de Instagram ha subido una imagen con un bote con ositos de gominola con bondades para hidratar y cuidar el pelo, porque la nutricosmética es un gran aliado para preservar la juventud.