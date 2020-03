Cuidado, arrancarse los vellos de la nariz puede ser mortal

Más de uno no lo piensa dos veces para tomar un par de pinzas y sacarse esos molestos.

Por: Agencias 07:15 AM / 16/03/2020

Tener pelos o “vellos” que sobresalen de las fosas nasales puede ser un problema estético bastante desagradable y molesto. Más de uno no lo piensa dos veces para tomar un par de pinzas y sacarse esos molestos.

Sin embargo, según el portal Salud180, arrancar el vello de nuestra nariz no es una buena opción, ¿la razón? puede causar la muerte.

Aunque su presencia resulte traumática, en especial si hay un moco adherido al vello. Lo cierto, es que al arrancar un “pelo” de la nariz, estamos originando una lesión en la piel, la cual puede derivar en una infección, capaz de avanzar al cerebro y causar la muerte.

Esta condición también se le conoce como tromboflebitis intracraneal.

“Un proceso inflamatorio que hace que se formen coágulos sanguíneos, los cuales pueden obstruir alguna vena en el cerebro”, así lo sugiere un estudio de la Journal For the Health Professional and Technician de Santiago de Cuba.

Al ser un padecimiento poco frecuente es difícil de detectar inmediatamente, y cuando es así el paciente suele haber experimentado convulsiones.

Básicamente, los “pelos” de la nariz funcionan como filtros ante el polvo, polen, esporas, virus y bacterias. Al ser una superficie húmeda también evita que estas partículas lleguen a los pulmones y que causen infección.