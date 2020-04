¿Cómo prevenir el COVID-19 (coronavirus)?

Por ello que nosotros debemos realmente implementar personalmente algunas medidas necesarias para evitar el contagio de dicho virus, ya que debemos tener en cuenta que actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad

Por: Nota de Prensa 12:47 PM / 07/04/2020

Al día de hoy para nadie es un secreto que estamos totalmente envueltos en una pandemia mundial, pues a finales de 2019, se empezó a conocer o en su defecto empezaron a surgir informes de una rara enfermedad en China, la cual fue identificada como un nuevo tipo de coronavirus, esta enfermedad desde entonces ha sido la causante de cientos de miles de casos globales de contagios como de miles de muertos en todo el mundo, actualmente las autoridades de todos los países están tratando de detener la propagación del virus, pero a pesar de que han implementado cuarentenas estrictas como otras medidas similares el virus se sigue expandiendo con mucha rapidez.

Es por ello que nosotros debemos realmente implementar personalmente algunas medidas necesarias para evitar el contagio de dicho virus, ya que debemos tener en cuenta que actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad o en su defecto para curarla como tal, así que es mejor que nosotros mismos implementemos las medidas necesarias para evitar contagiarnos y así a su vez podemos evitar que este virus se siga expandiendo, es por ello que nosotros por medio de este post te vamos a presentar las medidas principales para prevenir el coronavirus de la mejor manera, para así salir ilesos de esta terrible situación.

Medidas necesarias para prevenir el Covid-19 (coronavirus)

No cabe la menor duda que el coronavirus al igual que cualquier otro virus se transmite de persona en persona, lo cual ocurre cuando alguien entra en contacto con las secreciones de una persona infectada, como son las gotas en la saliva o tos, es decir, si nosotros estamos en contacto con una persona infectada de coronavirus y ella nos habla, tose o estornuda cerca de nosotros lo más seguro es que nosotros nos terminemos contagiando de dicho virus en ese momento, e incluso podemos ser contagiados hasta por un simple apretón de manos, pero hay que estar conscientes que este virus también se puede transmitir al tocar algo que una persona infectada por el coronavirus la haya tocado primero.

Es decir, si una persona infectada por este virus toca un plato por ejemplo y nosotros luego tocamos ese plato, entonces posteriormente nos tocamos la boca, la nariz o los ojos podemos contagiarnos nosotros también, pero también cabe señalar que los cuidadores pueden estar expuestos a dicho virus al manipular los desechos de un paciente, hasta hace poco se creía que el Covid-19 afectaba más que todo a personas mayores como a las personas que sufrían de otras enfermedades tales como problemas respiratorios, diabetes, cáncer, obesidad, entre otros, pero de acuerdo a las estadísticas obtenidas por el último brote ya no se está muy seguro de ello, debido a que muchas personas jóvenes han muerto en los últimos días por causa del virus.

Antes de mencionar las medidas necesarias para prevenir el contagio del coronavirus tenemos que explicar que las personas contagiadas pueden presentar síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor muscular, congestión nasal y dificultad para respirar en casos más graves, entre los primeros 12 días de haber sido contagiados, así que si tú quieres evitar contagiarte de dicho virus es necesario que empieces a implementar las medidas que te vamos a presentar a continuación:

1. Lava tus manos con frecuencia, para ello utiliza jabón, friega bien tus manos por al menos unos 30 segundos, enjuágalas con mucha agua y sécalas con un paño limpio, sobre todo si has estado en un lugar público, has estornudado, tosido o de haberte sonado la nariz, además aplícate un poco de desinfectante cada cierto tiempo.

2. No te toques los ojos, la nariz o la boca y mucho menos si no te has lavado bien las manos.

3. Evita, ante todo, el tener contacto con personas que están enfermas, sobre todo si estás tienen o en su defecto presentan los síntomas del coronavirus.

4. Quédate en tu casa todo el tiempo que sea posible, solo sal a realizar algunas diligencias tales como comprar comida o comprar algún medicamento.

5. Pongan distancia entre ustedes y las demás personas, es decir, lo ideal en este caso es que estemos a uno o dos metros de distancia de las demás personas, ya que hay muchas personas contagiadas que no presentan aún los síntomas.

6. Al salir de tu casa utiliza una mascarilla o en su defecto un tapabocas que cubra toda tu boca y nariz, además utiliza guantes desechables, al llegar a tu casa deja los zapatos cerca de puerta, inmediatamente báñate con agua tibia con mucho jabón, lava bien tu cabello, pero no se te olvide que también tendrás que lavar tu ropa lo más rápido posible, así que antes de bañarte como de lavar tu ropa será sumamente necesario que no tengas contacto con tu familia ni toques ningún objeto o alimento de la casa.

7. Cubre tu boca al toser o al estornudar, en este caso es recomendado hacerlo con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable, el cual tienes que botar de inmediato a la basura y luego de ello no se olviden de lavar muy bien tus manos.

8. Limpia y desinfecta a diario tu hogar, sobre todo aquellas superficies que se tocan con más frecuencia, es decir, las manijas de las puertas, los interruptores de la luz, las mesas, sillas, las barandas, los escritorios, los celulares, los teclados o ratones de la PC, los inodoros, los grifos, los lavaplatos, los lavamanos, entre otros, pero no olvides que antes de desinfectarlas debes limpiarlas muy bien con agua , jabón y una esponja, luego de ello pueden proceder a desinfectar éstas superficies con algún tipo de desinfectante.

9. En este punto será necesario que cada miembro de la familia use su propia toalla personal, la cual tiene que lavar a diario, como sus objetos de higiene persona, es decir, su propio jabón, su propio champú, etc.

10. Abre las ventanas de tu casa por lo menos tres veces al día por unos 15 minutos para así poder ventilar tu hogar y reducir la concentración de virus, bacterias como cualquier agente contaminante.

11. Para reducir el riesgo será necesario que tomes comidas bien cocidas y calientes, además toma mucho líquido, sobre todo jugos cítricos.

12. Evita fumar o bereber alcohol.

13. Duerme y descansa realmente lo suficiente.