"Chiqui" comparte tips para verse y sentirse saludable

La zuliana sigue algunos hábitos sencillos y los recomienda a todos sus fans.

Por: Agencias 09:00 AM / 24/10/2020

A prueba de flashes en la alfombra roja, y siempre lista para una selfie. La belleza natural de Chiquinquirá Delgado la ha convertido en una de las celebridades latinas más reconocidas del mundo.

Pero lejos de confiar solo en el maquillaje o en los tratamientos, la zuliana sigue algunas prácticas saludables que ayudan a potenciar la luminosidad de su piel y cabello, por lo que mantiene el equilibrio ideal, según la revista Hola! de Estados Unidos.

Durante su entrevista, Delgado resaltó parte de su rutina diaria que motiva a su apariencia fresca y luminosa.

“Soy casi vegetariana”

Todo parte de una buena alimentación. "Chiqui" declaró que dedica mucho cuidado a la ingesta de alimentos, pues sabe que es fundamental para mantenerse en perfecta forma.

“Soy casi vegetariana, la verdad soy pescatarian (consume mucho pescado) como dicen, y eso tiene mucho que ver”, comentó desde los estudios de Univision en Miami.

Esta dieta complementa el consumo de vegetales con pescados y mariscos, eliminando por completo las carnes rojas en cualquier comida.

Meditación contra el estrés

El ejercicio continuo le permite presumir su escultural figura en cualquier vestido con cut-outs o bikinis. Sin embargo, la meditación -al igual que el ejercicio- se ha convertido en parte esencial de su rutina.

“Trato de preocuparme realmente por las cosas importantes, así como buscar formas de manejar el estrés, como estar en contacto con la naturaleza, leer, la música o solo el meditar. Hacer tiempo para ti debería ser el propósito de todos”, afirma la también actriz y modelo.

Viajar en familia y “desconectarse”

"Chiqui" comparte a menudo con sus seguidores en las redes sociales y en el portal Kira Life Official tips de belleza y salud porque, como ella misma dice, “si no tenemos salud, no hay belleza que valga”.

Para ella, vivir mejor incluye el disfrutar de vacaciones a los destinos de su bucket list . “Hacer tiempo para estar en familia, desconectarse del celular y de la rutina es maravilloso”, enfatizó en la entrevista.

Más allá de la apariencia física o de un beauty look en tendencia, la verdadera belleza es la que se proyecta desde el interior. Chiquinquirá Delgado es un buen ejemplo de ello y, al igual que ella, es hora de optar por los buenos hábitos nutricionales, de fitness y de bienestar que nos permitan vernos y sentirnos saludables.