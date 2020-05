Blanqueamiento dental: tips del Dr. Luis Marcano

El blanqueamiento dental es muy simple y sencillo de llevar a cabo, aunque para que tenga buenos resultados y se prolongue en el tiempo, es aconsejable acudir a un profesional y seguir sus instrucciones.

Por: Israel Guerra 05:30 AM / 08/05/2020

El blanqueamiento dental es uno de los tratamientos médicos más demandados por la población. Tener una sonrisa radiante es cada vez más importante, aunque con diferencia son las mujeres las que más interesadas están, con un 75 % sobre un 25 % de los hombres que se deciden a someterse a este proceso.

En una sociedad tan visual como la actual, donde el aspecto físico y la imagen que se proyecta es tan importante y abre tantas puertas, tanto laborales como sociales, tener una sonrisa bonita, con dientes blancos, ha cobrado una relevancia de primer orden en relación a la estética de las personas.

¿En qué consiste un blanqueamiento dental?

El proceso de blanqueamiento dental es muy simple y sencillo de llevar a cabo, aunque para que tenga buenos resultados y se prolongue en el tiempo, es aconsejable acudir a un profesional y seguir sus instrucciones.

Existen dos métodos distintos para volver blancos los dientes, elegir uno u otro dependerá de si el diente está vital o no. El blanqueamiento no vital es aquel que se realiza sobre un diente que ha sido sometido a endodoncia y que, por tanto, no tiene nervio.

El vital es el procedimiento más habitual para blanquear las piezas dentales. Como norma general para conseguir este cambio de color, se aplica de forma directa en la superficie de los dientes un gel que contiene peróxido de hidrógeno o peróxido de Carbamida.

Consejos del doctor Luis Marcano

Los consejos que ofrece el doctor Luis Marcano, Odontólogo en Caracas, egresado de la Universidad Santa María y Diplomado en Odontología Estética de la Universidad Central de Venezuela, son seguidos por un sinfín de pacientes y personas interesadas en mantener sana su dentadura, tanto en Venezuela como en otros países de habla hispana.

No dejarse engañar

El primero de los consejos que ofrece es el de estar atentos a la calidad de los muchos productos de blanqueamiento dental que se ofrecen en internet. Algunas de estas ofertas online se venden con frases tan convincentes como “el método que los odontólogos no quieres que conozcas”, pero no hay que dejarse engañar.

Muchos de ellos no son efectivos, otros se limitan a remover las manchas fuera de los dientes, lo que, por otra parte, se puede llevar a cabo por uno mismo con un buen cepillado dental y la visita al odontólogo habitual.

Dejarse asesorar por el profesional

El blanqueamiento es un tratamiento específico para tratar y eliminar las manchas dentro de los dientes, y debe hacerse de manera segura. Para ello lo más recomendable es dejarse asesorar por un profesional cualificado, el odontólogo.

En este sentido, según lo explica el Dr. Luis Marcano, el blanqueamiento dental es el procedimiento en el cual el profesional, a través de geles específicos, introduce un agente activo en los dientes, según las necesidades específicas de cada uno, para conseguir ese aclaramiento que logra que la sonrisa sea más blanca y, por tanto, más atractiva.

¿Qué se usa para blanquear los dientes?

Actualmente, los Odontólogos, entre ellos el Dr. Marcano, usan distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida. Los tiempos de aplicación y la duración de cada aplicación varían de acuerdo al diagnóstico y necesidades de cada caso.

La Academia Americana de Odontología Cosmética afirma que alrededor de un 90% de los pacientes le solicita a su Odontólogo un tratamiento de blanqueamiento. El motivo es que, bien hecho, es un tratamiento cómodo para cualquier paciente, ya que logra rejuvenecer de forma eficaz y económica la sonrisa de las personas.

¿Cuánto tiempo dura este tratamiento?

Otro punto importante, a juicio del Dr. Marcano, es el tiempo, ya que, en su criterio profesional, el blanqueamiento dental usualmente requiere algún período para no solamente lograr blanquear tus dientes, sino que ese resultado se sostenga en el tiempo y únicamente se requiera de algún tratamiento de "retoque", de cuando en cuando, que sirva de aclaramiento,eliminando la suciedad acumulada.

En cualquier caso, la duración de un blanqueamiento va a depender de las características de cada paciente, de sus hábitos de vida y de que siga los consejos que les proporcionen los profesionales odontólogos.

El secreto para que aguanten a través del tiempo los dientes blancos después de la intervención del profesional incluye un tratamiento de refuerzo que lo llevará a cabo el propio paciente en su domicilio. Como norma general, se usan unas férulas y un gel blanqueante que se colocará según las indicaciones que haya ofrecido el odontólogo previamente. El refuerzo suele ser más económico que un blanqueamiento y hace que permanezca el efecto de dientes blancos indefinidamente.

Por supuesto, hay que variar los hábitos de vida que influyan directamente en la coloración de los dientes. En este sentido, habrá que hacer lo posible por evitar los alimentos y bebidas que tiñen las piezas dentales, dejar de fumar, limpiarse y mantener una higiene bucal constante y adecuada y no faltar a las revisiones periódicas que el dentista estime oportunas.