Beneficios del limón para la salud

Por: Agencias 08:29 AM / 18/01/2020

Los limones son una fruta popular que las personas usan en pequeñas cantidades para agregar sabor a los alimentos. Sin embargo, rara vez los consumen solos debido a su sabor intenso y agrio.

Los limones dan sabor a los productos horneados, salsas, aderezos para ensaladas, adobos, bebidas y postres, y también son una buena fuente de vitamina C.

Unos 58 gramos (g) de limón puede proporcionar más de 30 miligramos (mg) de vitamina C.

La vitamina C es esencial para la salud y una deficiencia puede provocar problemas de salud. Los primeros exploradores sabían esto y tomaron limones en sus largos viajes para ayudar a prevenir o tratar el escorbuto , una condición potencialmente mortal que era común entre los marineros.

Sus posibles beneficios para el cuerpo son:

Beneficios

Los limones son una excelente fuente de vitamina C y flavonoides, que son antioxidantes .

Los antioxidantes ayudan a eliminar los radicales libres que pueden dañar las células del cuerpo.

Estos nutrientes pueden ayudar a prevenir enfermedades y mejorar la salud y el bienestar.

Aquí algunos de los posibles beneficios de consumir limones.

Disminución del riesgo de accidente cerebrovascular

Según un estudio de 2012 , los flavonoides en los cítricos pueden ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico en las mujeres.

Un estudio de datos de casi 70,000 mujeres mayores de 14 años mostró que aquellos que comieron la mayoría de los cítricos tenían un 19% menos de riesgo de accidente cerebrovascular isquémico que las mujeres que consumieron menos.

El accidente cerebrovascular isquémico es el tipo más común de accidente cerebrovascular. Puede suceder cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre al cerebro.

Un estudio de población de 2019 mostró que el consumo regular a largo plazo de alimentos que contienen flavonoides podría ayudar a proteger contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el estudio indicó que las personas que fumaban o consumían mucho alcohol tenían menos probabilidades de beneficiarse.

El potasio puede ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Qué alimentos contienen potasio ?

Presión arterial

Un estudio de 2014 encontró que las mujeres en Japón que caminaban regularmente y consumían limón todos los días tenían una presión arterial más baja que las que no lo hicieron.

Se necesita más investigación para identificar el papel del limón en esta mejora y descubrir si consumir limón puede ayudar a reducir la presión arterial, ya que caminar diariamente también puede disminuir la presión arterial.

Prevención del cáncer

Los limones y el jugo de limón son una excelente fuente de la vitamina C antioxidante.

Los antioxidantes pueden ayudar a prevenir que los radicales libres causen daño celular que puede conducir al cáncer. Sin embargo, aún no está claro exactamente cómo los antioxidantes pueden ayudar a prevenir el cáncer.

Mantener una tez sana

La vitamina C juega un papel vital en la formación de colágeno , el sistema de soporte de la piel.

La exposición al sol, la contaminación, la edad y otros factores pueden provocar daños en la piel. Un estudio realizado en ratones en 2014 sugirió que comer vitamina C en su forma natural o aplicarla tópicamente puede ayudar a prevenir este tipo de daño.

Prevención del asma

Según una revisión, las personas con asma que consumen mayores cantidades de vitamina C y otros nutrientes cuando tienen un resfriado pueden experimentar menos ataques de asma .

Los autores encontraron evidencia de que la vitamina C también beneficiaba a las personas con hipersensibilidad bronquial cuando también tenían un resfriado común.

Incremento de la absorción de hierro

La deficiencia de hierro es una causa principal de anemia.

La combinación de alimentos ricos en vitamina C con alimentos ricos en hierro maximiza la capacidad del cuerpo para absorber el hierro.

Sin embargo, una alta ingesta de vitamina C puede desencadenar problemas gastrointestinales en personas que toman suplementos de hierro. Por esta razón, es mejor obtener hierro de fuentes dietéticas, como hígado de res, lentejas, pasas, frijoles secos, carnes de animales y espinacas.

Exprimir un poco de jugo de limón en una ensalada que contenga hojas de espinaca puede ayudar a maximizar la ingesta de hierro y vitamina C.

Obtenga más información aquí sobre la anemia por deficiencia de hierro.

Impulsar el sistema inmunitario

Los alimentos que son ricos en vitamina C y otros antioxidantes pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico contra los gérmenes que causan el resfriado común y la gripe .

Una revisión encontró que, si bien los suplementos de vitamina C no parecen reducir la incidencia de resfriados en una población, pueden ayudar a reducir el tiempo que dura un resfriado. La vitamina C también puede ayudar a aumentar la inmunidad en personas que se someten a una actividad física extrema.

Exprimir un limón entero en un vaso de agua caliente con una cucharada grande de miel es una bebida relajante para alguien con tos o resfriado.

Encuentre más remedios caseros para los resfriados y la gripe aquí.

Pérdida de peso

En un estudio de 2008 , los roedores que consumieron fenoles de cáscara de limón con una dieta alta en grasas durante 12 semanas ganaron menos peso que los que no consumieron limón.

En 2016, 84 mujeres coreanas premenopáusicas con un alto índice de masa corporal ( IMC ) siguieron una dieta de desintoxicación de limón u otra dieta durante 7 días. Los que siguieron la dieta de desintoxicación de limón experimentaron mayores mejoras en la resistencia a la insulina, la grasa corporal, el IMC, el peso corporal y la relación cintura-cadera que los de las otras dietas.

Se necesita más investigación para confirmar si el limón puede contribuir a la pérdida de peso y, de ser así, cómo.