5 productos que no pueden faltar en un kit de belleza masculina

No ha sido fácil para las marcas convencer a los hombres, pero lo cierto es que el número de hombres que se cuidan ha aumentado año tras año en la última década.

Por: Enrique Garrote Dominguez 06:00 AM / 01/04/2020

Desde hace años los hombres cuentan con una gama de productos de belleza diseñada para ellos cada vez más amplia, con productos cada vez más variados y con grandes marcas involucradas en conseguir que los hombres se cuiden y usen productos para mejorar y cuidar su aspecto físico.

Existen algunos productos tradicionales que han experimentado un resurgir, y otros son productos nuevos o innovadores que han llegado para formar parte del día a día de millones de hombres en todo el mundo. A día de hoy la oferta es tan variada que podríamos citar decenas de productos de belleza para hombre, pero existen algunos que son imprescindibles en cualquier kit de belleza.

Productos para incluir en un kit de belleza para hombres

Entre todos estos artículos, los 5 más interesantes son los que se muestran a continuación:

Brochas de afeitar

El cuidado de la barba ha sido siempre uno de los cuidados de belleza imprescindible entre los hombres y a día de hoy la artesanía y el cuidado profesional han vuelto con fuerza en este sector. Las barberías se han multiplicado y con ello los productos para el cuidado e hidratación de la barba, las cremas de afeitar para diferentes tipos de rostro o las brochas de afeitar. Son precisamente estas últimas las que están registrando ahora récords de venta desde hace décadas y los barberos recomiendan estas brochas de afeitar para conseguir un afeitado perfecto para el rostro. Permiten aplicar la crema de afeitar de manera uniforme por el rostro y consiguen que la espuma traspase incluso barbas gruesas con la ayuda de sus pelos.

After shave

Relacionado también con el afeitado del rostro, las lociones after shave se han convertido en un imprescindible en el neceser de cualquier hombre. Este tipo de lociones incorporan ingredientes que permiten reducir la irritación de la piel tras el afeitado y calma el escozor y los posibles picores. Además incluyen vitaminas para el cuidado de la piel y perfumes que resultan muy interesantes, tanto que muchos hombres usan su after shave a modo de colonia incluso cuando no se han afeitado. Sin duda un producto de la estética masculina que no puede faltarle a ningún hombre.

Cremas hidratantes

La hidratación de la piel ha sido durante muchos años una de las grandes olvidadas en los cuidados de belleza masculinos, pero esto ha cambiado en los últimos años. En la actualidad existe una amplia oferta de cremas y lociones hidratantes para el rostro y para el cuerpo del hombre y son cada vez más los que las incorporan en sus cuidados diarios. Estas cremas hidratantes incorporan ingredientes específicos para la piel del hombre e incluso están diseñadas para hombres con profesiones en las que la exposición al sol es continuada. Los hombres también quieren cuidar su piel y evitar la aparición de arrugas, así que no puede faltar en el kit de belleza de cualquier chico del siglo XXI.

Depiladoras corporales

Aunque muchos hombres prefieren no tocar su vello corporal y dejarlo tal cual, lo cierto es que la mayoría se recorta, se perfila o directamente se afeita el vello de las diferentes zonas de su cuerpo (torso, piernas, brazos...). Para ello existe un producto que ha adquirido un gran protagonismo en los últimos años: las depiladoras corporales. Este gadget suele funcionar incluso bajo la ducha y permite recortar rápidamente el vello. Las más versátiles incluyen también una cuchilla para usar en determinadas zonas según prefiera el usuario. Un elemento imprescindible para el que cada año surgen novedades que las principales marcas sacan al mercado.

Gel de ducha desodorante

Una de las mayores preocupaciones de los hombres es el sudor excesivo que pueden generar a lo largo de la jornada laboral. Aunque los desodorantes se usen a diario, también está teniendo un gran éxito productos como los geles de ducha desodorantes. Estos geles incluyen un perfume duradero que se queda presente en la piel del hombre y que ayuda a evitar que el sudor provoque malos olores o haga sentir incómodo a quien lo padece. Grandes marcas están lanzando geles de ducha desodorantes muy interesantes y por ello no pueden faltar en cualquier kit de belleza masculino.

Estos son los productos más interesantes que no pueden faltar en un kit de belleza para hombre que desee mantenerse limpio, con un aspecto cuidado y más joven.