5 consejos para recuperar a tu ex pareja

Por: Israel Guerra 06:00 AM / 19/10/2020

Recuperar una relación con una ex pareja no es tarea fácil y se deben evitar los errores más comunes que se suelen cometer tras la ruptura. En este artículo se van a dar 5 consejos que funcionan, aunque su eficacia dependerá, en gran medida, de las circunstancias personales de cada pareja

Las relaciones sentimentales no son sencillas, tienen altibajos y, en ocasiones, llega la ruptura, aunque uno de los dos miembros no quiere aceptarlo y haga todo lo posible por recuperar a tu amada que ahora ha tomado la condición de ex.

Dependiendo de cómo haya sido la ruptura con tu pareja puede que los pasos que tengas que dar sean distintos. Te recomendamos que consultes esta guía paso a pasopara saber qué tienes que hacer y consigas buenos resultados en tu objetivo de volver con la persona que sigues amando. A continuación, se van a detallar 5 consejos que suelen funcionar.

1. Reflexión, ¿Por qué se ha producido la ruptura?

El mejor de los consejos es entender cuáles han sido los motivos verdaderos de la separación, para de este modo saber si hay posibilidades reales de reconciliación. No es lo mismo una pareja que se rompe porque uno de los dos miembros se siente desatendido, algo que se puede corregir con esfuerzo y dedicación, que una que se ha terminado porque el amor se ha extinguido o existe una tercera persona que ha ocupado tu lugar.

En cada caso se habrá de actuar de una manera u otra, y será muy conveniente consultar la guía que hay al principio de este artículo, pues da claves concretas para actuar correctamente según sea lo que te esté pasando a ti.

Es importante hacer una reflexión profunda y no creer completamente los motivos que dio la expareja, pues en muchas ocasiones se ocultan las verdaderas razones para no herir los sentimientos, evitar discusiones o porque no se tienen muy claros realmente. Hay que investigar, analizar y entender, con autocrítica, qué dejó de funcionar para ver si es posible recuperar ese amor.

2. Cuestionar los motivos por los que se quiere volver

Una vez que se tienen claras las causas de la ruptura, es igual de importante conocer cuáles son los motivos que se tienen para querer volver. Antes de lanzarse a la reconquista, cabe preguntarse si simplemente es que no se quiere estar solo, que no sería un motivo válido, o si se está perdidamente enamorado o enamorada, por lo que realmente si merece la pena luchar. Si las razones no son las adecuadas, es mejor dejar ir.

3. Transmitir positividad

Si se han analizado los motivos de la ruptura y se tiene claro que los motivos para volver son los adecuados, no queda más que ponerse manos a la obra para recuperar a ese ex que nos ha hecho perder la cabeza por amor.

Hay que comenzar de cero y de la mejor de las maneras posibles, sin reproches ni rencores, no hay que olvidar cuál es el propósito, el de recuperar al ser amado. Hacer comentarios positivos es un paso importante para que exista alguna posibilidad de reconciliación, olvidando cualquier tensión del pasado.

Recordar los aspectos positivos de la relación, centrarse en lo bueno y tener un trato respetuoso y amable con la expareja es un primer paso esencial para continuar por el camino de la reconquista.

4. Capacidad autocrítica

Como el primer paso era analizar las causas de las rupturas, se estará en disposición a estas alturas de saber cuáles son los errores que se han cometido. La idea es no volver a repetir las conductas tóxicas o erróneas, pues volverían a terminar con la relación.

Esta capacidad de hacer autocrítica es la que hace que se asuman responsabilidades y se acepte un compromiso de cambio. Hay muchas formas de hacer esos cambios, a algunos les bastará con asumirlos ellos mismos y otros necesitaran ayuda externa, ya sea con terapia psicológica, lecturas motivadoras, grupos de autoayuda… Lo verdaderamente importante es comprometerse para que el cambio se produzca, sea real y la expareja pueda apreciarlo.

5. Hay que cuidarse y sentirse atractivo

Puede parecer un tema superficial, pero no lo es en absoluto. La atracción es un factor fundamental para recuperar a una expareja. Además, es una partida en la que se juega con ventaja, pues está claro que el pasado ya sintió atracción.

La autoestima aumenta cuando uno se siente atractivo, y esa seguridad hace despertar el interés de los que están alrededor.

Hay que entender también que la reconquista que volver es cosa de dos. Si la expareja está receptiva, se puede intentar con un encuentro casual, una vez dejado pasar un tiempo prudencial de reflexión. En ese tiempo ha dado lugar de reflexionar y de echar de menos, si ha sido el caso. A veces la impaciencia por querer recuperar a esa persona juega una mala pasada, las prisas, como siempre, no son buenas consejeras.

En cambio, si la otra persona ha sido tajante en el no o tiene una nueva pareja, es mejor no insistir. Tal vez haya una mejor oportunidad en el futuro o simplemente, ha llegado el momento de pasar página.