Strasburg se queda con Nacionales al firmar por siete años y 245 millones de dólares

Naturalmente, Stephen Strasburg se veía a si mismo lanzando para otro equipo que no fueran los Nacionales.

Después de ganar y ser el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Strasburg optó por revocar su contrato y salir a la agencia libre. La posibilidad de que hubiera jugado su último partido con el uniforme de Washington era real.

The best way to spread #Strasmas cheer is signing a 7-year contract to become a National 4 lyfe. pic.twitter.com/Ge7CospDgO