Serie Mundial: Houston por el título, Washington sin margen de error

La ventaja de local curiosamente no ha sido un factor en esta Serie Mundial entre los Astros y Nacionales, pero el conjunto de Houston no piensa en eso ahora que llegan al Minute Maid Park, a un triunfo de coronarse campeones. Por su parte, los capitalinos están tambaleando después de que todo dio un giro el fin de semana en el Nationals Park.

El juego 6, la noche de este martes 29-O, con el duelo de pitcheo Justin Verlander vs. Stephen Strasburg , será una prueba de cuánto durará esta batalla entre clubes que han brillado en la ruta. Está por verse si Washington de alguna manera puede bajar a la tierra a Houston para extender el Clásico de Otoño al Juego 7.

“Sólo tratamos de ganar cada día”, declaró el relevista de los Astros, Will Harris. “Si no tuvimos buenos resultados en ese juego, nos enfocaremos en el próximo. No creo que haya un claro motivo por el que el local no ha podido triunfar”.

Si los Nacionales se imponen esta noche, eso marcaría la primera vez en la historia de Grandes Ligas que el equipo visitante se ha llevado los primeros seis encuentros de la Serie Mundial.

“En estos momentos debemos tratar este partido como si fuera el Juego 7”, expresó el dirigente de los capitalinos, Dave Martínez. “No habrá un Juego 7 si no damos la cara en el Juego 6. Por eso estamos enfocados en ganar ese juego y de ahí partiremos”.

Así alineará Washington

El lineup de Washington fue controlado a una carrera en tres compromisos consecutivos por primera vez este año. La última vez que los capitalinos anotaron apenas una carrera en tres partidos en fila fue del 6 al 9 de agosto del 2016. Volverán a contar con el bateador designado en Houston, lo que probablemente significaría que el venezolano Asdrúbal Cabrera será otra vez el intermedista titular y Howie Kendrick será el bateador designado.

1) Trea Turner, SS

2) Adam Eaton, RF

3) Anthony Rendón, 3B

4) Juan José Soto, LF

5) Howie Kendrick, BD

6) Ryan Zimmerman, 1B

7) Asdrúbal Cabrera, 2B

8) Kurt Suzuki, C

9) Víctor Robles, CF

Lineup de Houston

Ahora que han regresado al Minute Maid Park, el cubano Yordan Álvarez será otra vez el bateador designado titular después de batear 3-3 con un jonrón en el Juego 5. Josh Reddick también volvería a la alineación por primera vez desde el Juego 3, junto al venezolano Robinson Chirinos, quien se voló la cerca en los Juegos 3 y 4 en el Nationals Park.

1) George Springer, CF

2) José Altuve, 2B

3) Michael Brantley, LF

4) Alex Bregman, 3B

5) Yuli Gurriel, 1B

6) Yordan Álvarez, BD

7) Carlos Correa, SS

8) Robinson Chirinos, C

9) Josh Reddick, RF

Abridores

Nacionales.- Con la temporada en juego, Washington acudirá a Strasburg (foja de 4-0, 1.93 de efectividad en la postemporada). El derecho, quien en su carrera lleva promedio de carreras limpias de 1.34 en la postemporada, ha sido uno de los pitchers más dominantes de la historia en los playoffs.

Astros.- Verlander (foja de 1-3, 4.15 de efectividad en la postemporada) realizará su salida número 483 de su carrera, incluyendo la temporada regular y playoffs, pero esta será su más importante. El derecho tiene la oportunidad de darle a Houston su segundo título en tres temporadas. Verlander tiene marca de 0-5 con 5.73 de efectividad en seis aperturas en la Serie Mundial.