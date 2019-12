Rick Porcello firmó un contrato con Mets por un año y 10 millones de dólares

Rick Porcello, exganador del premio Cy Young en la Liga Americana, y los Mets de Nueva York firmaron este lunes 16 de diciembre un contrato de 10 millones de dólares por un año.

Porcello, que cumplirá 31 años el 27 de diciembre, se suma a una rotación que incluye a Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Marcus Stroman y Steven Matz.

Welcome to the big ��!



We’ve signed RHP Rick Porcello (@RickPorcello) to a one-year deal. #Mets



More info: https://t.co/TM1ar9mHej pic.twitter.com/sYXi7kLiWV