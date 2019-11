René Reyes, emocionado por llegar a los mil hits en Venezuela

Prensa Lvbp

Agencias

A René Reyes le emociona estar cerca de ligar el inatrapable número mil en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Una meta que lo tiene motivado para seguir disfrutando de la pelota a los 41 años de edad.

“Quiero llegar a los mil hits, estoy trabajando bastante duro para lograrlo. También quiero ser el único ambidiestro con más de mil hits, así que Tomás Pérez (1.012 incogibles), lo siento, pero ya estoy cerca de pasarte. Allá voy (risas)", bromeó el jardinero de Caribes de Anzoátegui.

"Doble R" ha dado pasos agigantados para lograr su histórico objetivo. Entre la noche del pasado martes y miércoles ha sonado tres imparables, todos ellos dobles, para sumar 982 petardos en la Lvbp y así igualar a Gustavo Gil, miembro del Salón de la Fama. Ahora, en el camino del margariteño aparecen los nombres de Luis Sojo (1.007), José Castillo (1.009), Tomás Pérez (1.012), Luis “Camaleón” García (1.058), César Tovar (1.254), Teolindo Acosta (1.289), Robert Pérez (1.369) y Víctor Davalillo (1.505). Estar al lado de ese selecto grupo, que incluye a cinco inmortales, le pone a Reyes “la carne de gallina”.

"Es verdaderamente impresionante encontrarme cerca de esos peloteros, que con mucho esfuerzo están en un pedestal en el béisbol venezolano. Aquí los muchachos me están apoyando para que logre la marca. Me llevan la cuenta de los hits. Pero ahora sí sé cuántos llevo. No como en aquella ocasión cuando conecté el 900 y no sabía. Aún me duele no haber pedido esa pelota (risas)", comentó el exgrandeliga, quien agregó que le dará mucho más regocijo, si sus imparables ayudan a la causa de Caribes, como lo hizo el miércoles por la noche, cuando con par de dobles y cuatro remolques ayudó a que La Tribu consiguiera su primera victoria en la naciente campaña.

“Sí, estoy emocionado por estar cerca de los mil hits, pero, para mí, lo que verdaderamente me importa es ayudar al equipo. Esa ha sido y es la meta que me ha caracterizado todos estos años en el béisbol. De eso se trata. Afortunadamente, los batazos han salido y ayudaron a conseguir nuestra primera victoria y es lo que espero seguir haciendo, de aquí en adelante. Eso me daría mayor satisfacción”, manifestó.

Feliz por otra campaña

Algo de lo que no estaba al tanto el jardinero, de 41 años de edad, es que el jugador con mayor número de temporadas en la Lvbp, con un total de 21. Algo que se hizo efectivo durante la noche del pasado martes. Si bien a Reyes se le escapó tan importante dato, confesó que no le sorprende pues se siente en excelentes condiciones, algo en lo que se ha enfocado a lo largo de su longeva carrera.

“No sabía que eran tantas. Aunque aquí los muchachos llevan tiempo diciéndome ‘vieja’ y ‘abuelo’. Ahora entiendo por qué (risas). De verdad, que es un logro bastante grande y no llevaba la cuenta porque, como me he sentido bien y he jugado la pelota a tiempo completo y, sobre todo, libre de lesiones, no había reparado en ello. Mi condición física ha sido y es clave para mantenerme activo”, enfatizó. “No me había fijado que ha pasado tanto tiempo desde mi primer turno en el profesional. Estoy bastante contento de estar en otra campaña en Venezuela y más importante aun rindiendo como lo he hecho desde siempre”.

“¿Retirarme yo? Eso es lo que muchos quieren y andan diciendo por allí desde hace un tiempo, pero a mí me quedan todavía muchos años más. Así como estoy creo que estaré por un buen rato por aquí ¿Saben cuándo de verdad estaré pensando en el retiro? Cuando los dolores físicos aparezcan y sean una constante. En ese momento podré decir que mi tiempo en el béisbol se habrá terminado. Pero como no hay nada de eso, seguiré por aquí, así me llamen abuelo (risas)”, abundó Reyes, quien suma 950 juegos en la Lvbp hasta el miércoles de esta semana.

En cada turno se estará acercando a la historia. Los mil hits representan un registro élite en el circuito y mientras se acerca sueña con llegar al templo de los inmortales.

“Quiero terminar cuanto antes (con la marca) y creo que eso puede pasar por lo bien que me siento y por lo bien que me están saliendo las cosas. Quiero lograrlo aquí en Puerto La Cruz, por lo bien que me ha tratado Caribes, su organización, su fanaticada, en fin, todo el mundo. Quiero que ellos vivan esa experiencia, como pasó con Tomás Pérez. No quisiera lograrlo en la carretera, aunque no voy a negar que me habría encantado dar el hit en Margarita, la tierra donde nací, pero con Bravos jugamos allá en diciembre y, de verdad, por cómo me siento, quiero terminar con esto de una buena vez. Quiero saber qué se siente llegar a ese número de imparables. Sólo pensar en eso me emociona”, expresó.