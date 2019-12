10:23 AM

Omar Vizquel fue presentado por los Toros de Tijuana en el béisbol de verano de México

Prensa Toros

Los Toros de Tijuana iniciaron este lunes 9 de diciembre una nueva etapa al presentar a Omar Vizquel como su nuevo manejador, en rueda de prensa que se desarrolló en el marco de los “Winter Meetings” de San Diego, California.

El estratega venezolano se vistió por primera vez con la nueva casaca fronteriza que portará en la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y fue recibido por parte de la directiva encabezada por Blanca Livier Uribe, vicepresidenta ejecutiva de Toros de Tijuana, así como por medios de comunicación de México y Estados Unidos.

“Ya estoy ansioso de que inicie la temporada y estoy muy contento por poder venir a Toros de Tijuana con esta directiva que me ha dado muy buena bienvenida; estoy seguro que tendremos éxito trabajando y logrando una buena comunicación en todos los sentidos”, comentó el nuevo piloto del equipo tijuanense.

Para Vizquel, está será su primera incursión en el béisbol mexicano, pero reveló que contará con gente de mucho diamante recorrido en la pelota nacional, al anunciar que Raúl Cano fungirá como su coach de banca, para unir fuerza con Carlos Hernández, quien será el instructor especial de receptores.

“La Liga Mexicana de Béisbol es muy competitiva y es muy especial esa pasión que existe por el juego; es mejor trabajar con gente que te aprecia y eso me hizo tomar la decisión de venir acá y hacer a un lado otras alternativas que tuve, sin embargo, para mí es un reto estar aquí ante un béisbol muy competitivo”, agregó.

Vizquel será el tercer manejador venezolano en la historia del Toros de Tijuana, ya que en 2004 Carlos Hernández fue el primer timonel del club y en 2016 inició la temporada con Luis Sojo al mando del dugout.

“Es una ventaja que ya conocemos que varios venezolanos han estado presentes en Toros y también han tenido carreras exitosas en Grandes Ligas, por supuesto Carlos Hernández ha estado muy ligado a la pelota mexicana, es un gran amigo mío y tengo la ventaja de que lo voy a tener en mi cuerpo técnico y yo creo que es algo grande para mí por tener la ayuda de él”, aseguró.

En el terreno de juego a Vizquel se le catalogó como un manejador agresivo en las bases y es una virtud que ha exportado a su etapa como manejador, destacando también la importancia de la comunicación con jugadores y el cuerpo técnico.

“Soy un tipo comunicador y creo que eso es lo más importante, entender a tus peloteros, lo que ellos necesiten, brindarles la atención para que puedan ser beneficiados y lógicamente ser un tipo agresivo, me gusta ser agresivo en las bases y vamos a ver la clase de equipo vamos a tener este año, por lo que tengo entendido sé que es un equipo que es muy batallador y eso es muy importante”, subrayó.

El ex parador en corto ganador de once guantes de oro en 24 temporadas de Grandes Ligas, no pudo salir de la rueda de prensa sin la pregunta obligada del Salón de la Fama, un recinto al que podría ingresar próximamente.

“Este año es mi tercero en las papeletas; en los primeros dos años he venido levantando mis votos poco a poco, esperemos que este año sea por arriba de los 43 puntos porcentuales que es donde estuve el año pasado y si logro avanzar y seguir subiendo el nivel de porcentaje creo que es una bueno para mí; yo duermo tranquilo, los números ya están hechos y tengo siete oportunidades más”, indicó.

Vizquel pasó más de una hora en atención personalizada a cada uno de los medios que se dieron cita para ser testigos de esta histórica presentación que vistió de gala a Toros de Tijuana, a la LMB y a todo el béisbol mexicano.

“Tengan por seguro de que voy a dar el 100% para llevar un gran campeonato este año en México”, concluyó.

En la rueda de prensa, el manejador caraqueño fue acompañado por Blanca Livier Uribe Díaz, vicepresidenta de Toros de Tijuana, Antonio Cano, director general, Óscar Romero, director deportivo y Arturo Marcano, director de operaciones internacionales.

El conjunto fronterizo iniciará en casa el camino a su segundo campeonato, al arrancar el 7 de abril la temporada 2020 de la LMB cuando reciban a Pericos de Puebla.