10:46 AM

10:46 AM / 15/12/2019

“No hemos improvisado”: Luis Amaro, gerente general de las Águilas del Zulia

Nota de prensa

Agencias

Con marca de 23 triunfos en 31 juegos disputados las Águilas del Zulia se convirtieron en el primer equipo clasificado a la postemporada de la Lvbp. Luis Amaro, gerente general del equipo vio como el equipo dio un giro de 180 grados luego de haber finalizado en el último lugar en la temporada 2018-19.

Amaro quien ya llevó al equipo a levantar el trofeo de campeones en la 2016-17 tiene como objetivo para la organización llevarlos a la Serie del Caribe del 2020 que se realizara en Puerto Rico.

El primer paso se dio, pero la gerencia y cuerpo técnico van por el siguiente objetivo. Finalizar la campaña en el primer puesto.

“Tenemos un equipo balanceado, hemos recogido los frutos de algunos movimientos que hemos hechos en los últimos años como haber traído a peloteros como Alex Romero, Jairo Pérez, Herlis Rodríguez, César Jiménez, Engelb Vielma y otros jugadores que son del equipo como Arcenio León, Elvis Araujo, José Flores, Ali Castillo, que son peloteros que tienen el talento, pero por diferentes situaciones han tenido que jugar en México o en otras ligas y juegan todo el año”, dijo el ejecutivo rapaz.

La base criolla del equipo se ha combinado perfectamente con una importación que ha rendido desde el primer día, jugadores como Olmo Rosario o Yosmany Guerra hoy son candidatos al más valioso de la liga, mientras Logan Duran, César Carrillo, Jesse Castillo y por último Alexis Candelario han hecho el trabajo más fácil.

“Nosotros nos enfocamos en traer jugadores con experiencia comprobada que juegan casi todo el año en ligas competitivas como México o ligas independiente, si te pones a ver no trajimos jugadores de poder, pero sí que se embasan, que toman turnos de calidad con más boletos que ponches y con alto porcentaje de estar en circulación, esa fórmula con nuestra base criolla ha resultado” agregó.

Cuerpo técnico

A mediados de año el equipo anunció a Rouglas Odor como mánager, conjuntamente con Roberto Espinoza quien cumple la función de coach de banca e instructor de lanzadores.

“Cuando ocurre la prohibición con todo el personal afiliado a MLB, no improvisamos y Marco Davalillo era la mejor opción, es un mánager ganador en esta liga, ganador dos veces del mánager del año, Marco con Roberto Espinoza y todo el cuerpo técnico han hecho el trabajo, tener a Guillermo Larreal en el bullpen es un segundo coach de pitcheo”, reflexionó Amaro luego de asegurar matemáticamente el boleto a la fiesta de enero.

Pensando en la siguiente fase, "Yoyo" Amaro no descarta fortalecer aún más el pitcheo relevo del equipo donde destacan en la campaña figuras como Arcenio León, Arlet Mavare, Yoervis Medina, Jesús Martínez, Eduardo Paredes, Elvis Araujo entre otros.

Caso Alí Castillo

Por último el gerente de los zulianos se refirió al caso de Alí Castillo quien firmó un acuerdo con los Filis de Filadelfia la noche del viernes 13 de diciembre.

“Alí firmó con los Filis y hasta que MLB no autorice a los jugadores firmados no puede jugar, pero el jugador quiere seguir y se va a mantener practicando con el equipo, los Filis también están interesados en que siga jugando, pero estamos esperando”, concluyó Luis Amaro quien no descarta la presencia de Humberto Arteaga para los playoffs si reciben la autorización luego de haber renovado con Kansas City.