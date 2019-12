Martín Pérez se une a los Medias Rojas por un año y 6,5 millones de dólares

El venezolano Martín Pérez firmó un contrato de un año con los Medias Rojas de Boston que le garantiza 6,5 millones de dólares, lo que llevaría al zurdo de 28 años a ocupar el lugar en la rotación que quedó vacante cuando Rick Porcello, ganador del Premio Cy Young por la Liga Americana, dejó el equipo para firmar con los Mets de Nueva York.

El acuerdo anunciado el jueves 19 de diciembre incluye un salario de seis millones de dólares para la siguiente temporada y da a Boston una opción de extensión de contrato para 2021 de 6,25 millones, con una cláusula de rescisión de 500.000 dólares. Pérez podría obtener aparte 250.000 dólares cada año en bonos por desempeño, que dependen de los innings lanzados.

The #RedSox today signed LHP Martín Pérez to a one-year contract through the 2020 season, with a club option for 2021. pic.twitter.com/ofSYEjih9G