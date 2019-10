Marco Davalillo comienza a darle forma al equipo rapaz

A pocos días para escuchar la voz de play ball, el mánager Marco Davalillo conjuntamente con el cuerpo técnico del club naranja ya comienza a definir el roster de 32 peloteros para el comienzo de la campaña con roles definidos en cada área.

La incorporación de jugadores en los últimos día, la presencia de tres de los seis importados y la posibilidad de realizar varios juegos interescuadra permiten al estratega rapaz comenzar a definir el equipo.

“Nos las están poniendo difícil definir el roster, hay una buena combinación de jugadores de experiencia y de muchos jóvenes que se han presentado y los que faltan por reportarse que sabemos que vienen en camino como los importados y otros criollos” acotó Davalillo.

Para la rotación el equipo zuliano tiene tres nombres anotados en la lista. “Ya tenemos tres abridores fijos como los son César Jiménez, zurdo que conoce la liga, el dominicano Logan Durán que ha lanzado bien aquí y César Carrillo, en los próximos días definiremos el orden y para los otros dos cupos de abridores tenemos varias opciones, el pitcheo de las Águilas tiene alternativas” dijo el ganador en dos oportunidades del mánager del año en la Lvbp.

El equipo rapaz espera en los próximos días la llegada de los extranjeros Jesse Castillo, Jonathan Reynoso y Olmo Rosario para terminar de aceitar al club Bi campeón del Caribe. “Los importados viene por una razón, con las limitaciones que ya sabemos el equipo no podrá contar con muchos criollos de posición, por eso se baso la importación en cuatro jugadores de todos los días y dos lanzadores” agregó.

Durante los juegos de preparación Davalillo ha probados varias formulas en el departamento de lanzadores. “Falta una última reunión con el cuerpo técnico pero Arcenio debe ser nuestro cerrador como lo ha hecho en las últimas campañas, tenemos a Jefferson Medina para un octavo inning, pero también podemos usar a Eduardo Paredes por sus pitcheos quebrados que son fundamentales para traerlo con corredores en las bases, me ha gustado lo que he visto de Henry Rodríguez y Juliandry Higuera porque tiene lanzamientos para saca a los zurdos y a los derechos, no podemos olvidar otros brazos que nos pueden llevar el juego hasta los lanzadores de cierre como Rómulo Sánchez, Arlett Mavarez y Ramón García” sentenció de forma positiva .

Los zulianos tendrán juegos interescuadra hasta el sábado 2 de Noviembre, cuando definan el roster que iniciará la campaña desde el 5 de Noviembre en Barquisimeto.