Los Angelinos definieron el equipo de coaches que trabajará con Joe Maddon

El nuevo mánager Joe Maddon ya conoce los nombres del equipo de coaches que trabajarán con él en los Angelinos de Los Ángeles a partir de la próxima temporada.

Jeremy Reed seguirá como coach de bateo, anunció este miércoles 6 de noviembre el club. Por su parte, informaron que Mike Callaway, exmánager de los Mets, ocupará el puesto de coach de pitcheo.

The Angels are happy to announce their Major League coaching staff for the 2020 season! pic.twitter.com/XDV60ZAGdi