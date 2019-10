07:50 AM

07:50 AM / 22/10/2019

Las Águilas del Zulia emprendieron vuelo en el "Luis Aparicio"

Serena Di Zazzo

José Ángel Núñez

Con 58 peloteros, 42 de ellos invitados, las Águilas del Zulia iniciaron este lunes 21 de octubre los entrenamientos en el estadio Luis Aparicio “El Grande” con la presencia del mánager Marco Davalillo.

Elvis Araujo, Alex Romero y Arcenio León fueron algunas de las caras conocidas que dijeron presente en el inicio de esta nueva temporada que aún espera por las incorporaciones de Logan Durán, César Carrillo y Yosmany Guerra, los tres importados anunciados por el equipo rapaz.

Bajo el sol marabino, la sesión inició con un calentamiento a cargo de Norberto Chourio, preparador físico del equipo, que se encargó de ponerlos a tono antes de ser divididos en grupos.

Davalillo mostró la felicidad que siente por unirse al equipo zuliano “por lo que hizo mi papa aquí”. Asimismo, el nuevo timonel indicó la experiencia que se nota en los jugadores del grupo, resaltando como positivo poder verlo desde el primer día.

Con respecto al calendario corto, afirmó que la mentalidad ganadora será la misma “no importa si son 63 juegos o 42 juegos, hay que asumir cada juego como si fuera una final”.

Por su parte, Roberto Espinoza, coach de pitcheo, aseguró que para el equipo era bueno contar con la experiencia de lanzadores como Elvis Araujo y Arcenio León, con quien trabajó en la Serie Mundial.

“Contentísimo de verlo bien, no al 100%, pero si está a un 90% y la forma en la que me habló Arcenio para mí significa mucho. No veo duda que vaya a tener un gran resultado”, explicó Espinoza refiriéndose al estado de forma de León.

Espinoza destacó el trabajo hecho por Cesar Carrillo, quien llega por primera vez al equipo rapaz. “A Carrillo lo tuve un periodo de tiempo, luego nos enfrentó un par de veces. No tengo duda de que tiene la calidad en los lanzamientos para podernos ayudar”, expresó.

Por último, habló sobre Logan Durán quien conoce bien la liga venezolana, resaltando que es un pitcher rendidor en Venezuela.

El lanzador Elvis Araujo también compartió sensaciones respecto a su nueva estadía con Águilas, expresando estar “contento por las oportunidades”.

Araujo indicó que está buscando su mejor forma e “intentando poner el brazo a tono” debido a que tiene bastante tiempo sin lazar.

Para Elvis es muy importante “volver a lo que era hace unos años” dado que tiene un par de temporadas que no ha estado al máximo nivel.

Las prácticas continuaran durante esta semana en el estadio Luis Aparicio a partir de las 9:00 de la mañana.

Roster de pretemporada

Lanzadores: Arcenio León, Elvis Araujo, Henry Rodríguez, Arlett Mavare, Jesús Martínez, Juliandry Higuera, Andrés Fernández, Danny Rondón.

Receptores: Luis Álvarez, Jerry Seitz, Víctor Grasso.

Infielders: Santiago Rincón, Daniel Barrios.

Outfielders: Alex Romero, Ismel Antunez, Tulio García.

Técnicos: Marco Davalillo, Roberto Espinoza, Guillermo Larreal, Mario Labastidas, Eduardo Zambrano, Gary Villalobos.

Trainer: Gleddys Melean

Preparador físico: Norberto Chourio