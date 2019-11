Julio González encontró en Venezuela más que un lugar para demostrar su talento

Venezuela es conocida por infinidades de motivos, como sus paisajes exuberantes, sus grandes riquezas naturales, clima idóneo para muchos, reinas de bellezas y peloteros de Grandes Ligas. También, históricamente ha sido un país receptor de inmigrantes de diversos orígenes, principalmente europeos, españoles, italianos y portugueses, después de la Segunda Guerra Mundial.

Venezuela ha sido el lugar donde muchos han podido explotar su talento y, además, formar una familia. Tal es el caso del cubano Julio César González, quien encontró en el país suramericano, no sólo un sitio para demostrar sus dotes de beisbolista, sino para radicarse y levantar un hogar.

“Antes de venir yo estaba viviendo en República Dominicana, tengo mis cosas allá. Pero aquí tengo a mi esposa e hija, ambas son venezolanas y me quedé viviendo”, dijo el infielder, que reside en Puerto La Cruz. “Me gusta Venezuela, es un país muy parecido a Cuba y me gusta estar aquí”.

González pisó por primera vez suelo venezolano en 2018, cuando llegó con la misión de reforzar a los Tiburones de La Guaira. Sin embargo, luego de tres compromisos disputados, fue sustituido en el róster por el lanzador zurdo Bennett Parry y jamás volvió a la acción.

“Yo llegué a Venezuela a través de Luis Blasini (para ese entonces gerente deportivo de Tiburones), que me vio jugando en Dominicana. Saqué la bola dos veces en el play (estadio) y me dijo que si podía ayudarlos y me llevó para La Guaira”, explicó el antillano, que promedió .333 con el bate durante su corta estadía con los salados. “No sé qué pasó. Fueron decisiones técnicas. Yo hice mi trabajo en el chance que me dieron, bateé y no cometí errores”, alegó.

Luego de desertar de Cuba en 2015, cuando apenas tenía 20 años de edad, González tuvo un largo período de inactividad, después de disputar tres zafras en la Serie Nacional Cubana con Cocodrilos de Matanzas. Eligió República Dominicana para cumplir su sueño: conseguir un contrato con una organización de MLB.

Durante su estadía en el país caribeño, estuvo mostrando su talento a varias academias, logrando interés en algunas de ellas, como la de Atléticos de Oakland, Reales de Kansas City, Padres de San Diego y Rojos de Cincinnati. No obstante, por inconvenientes de documentación, nunca pudo llegar a un acuerdo.

Luego de ese tiempo fuera del béisbol profesional buscando estampar su rúbrica y de su breve pasantía con los escualos, el nacido en Matanzas siempre tuvo en mente regresar a la Lvbp. Fue así como consiguió una invitación a los entrenamientos de los Navegantes del Magallanes, pero, al no convencer al alto mando de la Nave, fue dejado en libertad y buscó en Bravos de Margarita, ese chance que le había sido negado.

“Estoy muy agradecido con Margarita, en especial con el mánager Alex Núñez que depositó la confianza en mí y aquí estoy para ayudar al equipo en lo que haga falta”, expresó el pelotero de 25 años de edad que, al saber que no se enfundaría el uniforme eléctrico para la 2019-2020, él mismo se encargó de ofrecer sus servicios a la novena margariteña.

“Primero hablé con Alex Núñez. Él me dijo que hablaría con la gerencia y en ese momento me hicieron una prueba y me aceptaron en el equipo”, explicó. “Yo jugué con Alex Núñez en La Guaira y él ya sabía qué clase de pelotero era yo. Él me dijo para estar en su equipo, pero yo tenía ya un compromiso (al ser invitado con Magallanes) y no quise quedar mal. Después le dejé saber que estaba libre y le dije que podía ir para allá y aquí estamos”, detalló.

Debutó el año pasado en la Lvbp con Tiburones y en tres juegos bateó un triple en tres turnos

Hasta ahora, con sus batazos y su versátil juego en el infield, el matancero le está pagando al mánager Núñez y a la directiva margariteña, el hecho de haberle dado la oportunidad de jugar pelota profesional en Venezuela. Desde que hizo su debut en esta contienda el pasado 12 de noviembre, González al menos ha dado un hit en ocho de los 11 encuentros que ha disputado.

“La clave es jugar día a día. Eso es lo que te enseña a ser mejor pelotero”, consideró González, que ha sido protagonista en varias victorias de Bravos, como la del pasado 19 de noviembre ante Caribes, que, con un jonrón de dos carreras en el noveno inning, marcó la diferencia. “Me gusta jugar la pelota caliente, sin presión, salgo a jugar duro al béisbol, como hacemos la mayoría de los latinos”, opinó.

Como la mayoría de los beisbolistas, el cubano quiere resaltar en la presente temporada con los neoespartanos para así, lograr la esquiva firma en el béisbol organizado.

“El equipo de Cincinnati y de San Diego están pendiente de mí. Por eso debo tener una buena temporada para ver si consigo un contrato con alguna de esas organizaciones”, reveló el antillano, que batea para .273/.368/.485, con un jonrón y nueve remolcadas.