Juan Vené desata otra tormenta en redes al no votar por Vizquel para Cooperstown

El periodista venezolano Juan Vené --que tiene derecho a voto para la inclusión de peloteros al Salón de la Fama del bésbol de las Grandes Ligas-- en su papeleta de este viernes 27-D no incluyó a los criollos Omar Vizquel y Bob Abreu.

Vené, que ha declarado públicamente que no votará por su compatriota Vizquel por ser “un chico Polar”, y no considerar que fue el mejor en su generación, eligió a Andy Pettite, Larry Walker y Derek Jeter, indicpo el diario El Nacional, que se hizo eco del torbellino desatado en twitter y otras redes sociales.

El veterano periodista ha sido un hombre polémico por sus declaraciones. Recientemente escribió un artículo en el que comentó que Ronald Acuña Jr. tenía que tomar en serio su profesión y dejar de payasear.

Por otro lado, Vizquel cuenta con 35 votos de 72 para tener un total de 48.6%. Mientras que Bob Abreu solo ha recibido 5 de 79, para tener un porcentaje 6.9%.

Para ingresar al templo de los inmortales de Cooperstown se necesita un total de 70%. Para seguir estando en las papeletas solo se necesita un 5%, por lo que Vizquel y Abreu volverán a probar suerte en 2020.

A continuación, ofrecemos algunos de los comentarios en twitter sobre la polémica decisión de Vené en relación con los peloteros venezolanos:

Repito mi tweet del 2018: "Simplemente enfoque de Juan Vene sobre méritos de Vizquel al Salón de la Fama está equivocado. Los guantes de oro por ejemplo no los inventó, no son comerciales. Es un tema que confieso me molesta"

Sobre Juan Vené y su voto al Salón de la Fama: que sea venezolano no lo obliga a votar por un venezolano.



Siempre ha dicho que no considera a Vizquel inmortal. Que no haya votado por él no es novedad. Es su posición, se respeta y ya.

Si tampoco considera a Abreu, es igual.