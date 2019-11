10:10 AM

10:10 AM / 20/11/2019

Jesse Castillo buscará su poder con las Águilas del Zulia en el béisbol venezolano

Andrés Hernández Mendoza

Prensa Águilas

Jesse Castillo, quien se perdió toda la temporada de 2019 por una lesión, llegó a las Águilas del Zulia con una sola misión: recuperar su poder y volver con una excelente forma para jugar en la próxima zafra en el béisbol de verano de México. Cuatro operaciones en su rodilla impidieron de que el inicialista estampara a punta de batazos a los lanzadores contrarios.

En 2018, el mencionado jugador golpeó para un promedio de .351 con 17 cuadrangulares y 100 carreras empujadas. Sin embargo, su carrera dio en 2019 un giro inesperado debido a las lesiones.

Ya recuperado de la lesión, Castillo, viene a tratar de mostrar su poder con las Águilas del Zulia en el béisbol profesional venezolano. Sin embargo, no ha podido y apenas batea para .216 con un doble y par de carreras remolcadas. No obstante en los últimos juegos el azteca ha dado sólidos golpes a la pelota en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, uno de los parques mas complicados de todo el circuito.

El mexicano dijo sentirse feliz, pero no contento con su desempeño como pelotero foráneo de las Águilas del Zulia: “Estoy contento con el inicio de las Águilas del Zulia, pero no con lo que he mostrado con el equipo. Cuando firmé con ellos (Águilas) tuve el conocimiento de que era un grupo muy aguerrido y que le encantaba mostrar su gallardía en casa. Tenemos que buscar el pase a la postemporada para ir a la final y ganar el título”, dijo el jugador nacido en Mexicali al norte de México.

Cuatros cirugías en menos de ocho meses le pudieron colocar un punto final a la destacada carrera de Castillo por México. Su tenacidad y la ayuda familiar (sobre todo de su esposa) lo hicieron volver a los diamantes de juego.

“Con lo que he pasado con el tema de las lesiones pude haber pensado en el retiro. Mentalmente me preparé para estar de vuelta a los terrenos de juego, de salud estoy en perfectas condiciones. Es lógico estar en estas condiciones luego de un año de inactividad . Pero espero que prontamente pueda estar a tono para volver a estar en las condiciones esperadas”, sostuvo Castillo.

En sus 15 años de carrera por la pelota mexicana de verano, el manito tiene 115 cuadrangulares y 732 carreras remolcadas en 5172 turnos disputados en el cajón de bateo.

El respaldo del mánager Marco Davalillo ha sido de suma importancia según reveló Castillo. Davalillo tiene experiencia de dirigir en el béisbol de México.

“Es de suma importancia tener a Marco Davalillo quien te está respaldando. Ellos (Águilas) comprenden mi situación, saben por lo que viví y tengo la confianza y respaldo de él y de la gerencia del equipo. Es importante que un pelotero importado tenga este tipo de ayuda de ellos. Ser de afuera (importado) conlleva a una alta responsabilidad. La gerencia tiene claro que en cualquier momento vendrá lo bueno y espero que sea lo más rápido posible”, agregó Castillo.

El béisbol mexicano cada día va creciendo. Sus resultados son notorios, el pasado fin de semana la novena mexicana inscribió su nombre en la competencia de béisbol de los Juegos Olímpicos al quedarse con el tercer puesto del Premier 12.

“En el béisbol de verano de México están jugando peloteros que fueron estelares en las Grandes Ligas como Erick Aybar, Chris Carter en la que obligan a los mexicanos a echarle un poquito más de ganas en el béisbol. Creo que eso fue lo que se vivió en el Premier 12 en donde vimos un equipo bastante unido que tenía el hambre de hacer las cosas como son y sobre todo de hacer historia. Espero que en el 2020 sea igual de exitoso para que los jóvenes peloteros puedan abrir los ojos y de emigrar a otro béisbol”, destacó.