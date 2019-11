09:52 AM

09:52 AM / 28/11/2019

Héctor Sánchez, receptor de los Tiburones: "Sigue la molestia, pero estoy positivo"

Agencias

Agencias

El rol de Héctor Sánchez en el dugout de Tiburones de La Guaira ha mutado de forma forzosa. Ha perdido tiempo en el terreno de juego y ahora se ha enfocado en animar en las intimidades del equipo y de oír al que necesite ser escuchado. Una lesión en la muñeca izquierda es la causante de que no tenga tantos turnos acumulados. De hecho, fue sacado del roster de la cuarta semana de la temporada y la última vez que jugó fue el 17 de noviembre.

Una resonancia magnética realizada este lunes arrojó que la lesión del receptor todavía no estaba recuperada. No obstante, y si bien fue sacado de la nómina activa para darle paso al careta Álvaro Álvarez, no se descarta que pueda entrar de nuevo más temprano que tarde: su condición es de día a día.

“Ha sido un proceso diario de recuperación. Lamentablemente, aún sigue la molestia, pero estoy positivo. Me enfoco en recuperarme y volver lo más pronto que pueda al terreno de juego. Mañana (este jueves) estaré haciendo swings para ver cómo me siento”, dijo Sánchez. “Después de la resonancia, el doctor vio una inflamación en la muñeca, parece que hay sangre acumulada en el hueso. Hay que ver cada día cómo se encuentra el área de la muñeca”.

Sánchez no es el único catcher de experiencia que tiene Tiburones. Juan Apodaca, con buen bateo, se ha apoderado de la titularidad y Luis Villegas también está disponible. Eso le ha permitido al lesionado receptor enfocarse más en subir el ánimo de sus compañeros, incluso ha lanzado prácticas de bateo.

“Creo que tengo varias formas de ayudar a los muchachos estando afuera del terreno”, apuntó. “Estoy allí con buen ánimo, siendo positivo y tratando de escuchar a quien quiera hablar. Creo que en las últimas semanas todo se ha engranado. Hemos tenido conversaciones de qué debemos hacer y en qué debemos mejorar”.

En ocho juegos disputados, Sánchez tiene .261 de average, con tres carreras remolcadas y un jonrón. Su OPS es de .784. Se reportó a los salados en los primeros días de la pretemporada y desde ese momento fue visto por el cuerpo técnico como receptor, bateador designado o primera base. Vive su octava campaña en la LVBP, todas con La Guaira. Fue el Novato del Año en la 2011-2012.