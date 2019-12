Gorkys Hernández regresa en enero con Caribes

Agencias

Gorkys Hernández había dejado claro desde el primer día en que se volvió a poner el uniforme de Caribes de Anzoátegui, que su estadía con el conjunto indígena sería por tiempo limitado. Hasta los últimos días de diciembre, para ser un poco más exactos.

Todo tiene que ver con las negociaciones que ha venido realizando con equipos pertenecientes a las Grandes Ligas, los cuales no han sido revelados, hasta la fecha. El jardinero manifestó en reiteradas ocasiones que si lograba estampar su rúbrica con algún equipo ya no estaría más en Venezuela, ni tampoco con la novena aborigen debido a las restricciones de la Major League Baseball (MLB) de no permitir a sus representados jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Sin embargo, después que la Lvbp recibiera una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés), que le ayuda a retomar las relaciones con la Oficina del Comisionado de MLB, es posible que los peloteros que pertenecen al beisbol organizado puedan participar en el torneo local.

“Si Caribes está en enero, verán a Gorkys Hernández defendiendo el centerfield de la Tribu”, anunció el jardinero de manera categórica, quien sacó par de cuadrangulares y remolcó cuatro rayitas en la serie de tres juegos contra Águilas del Zulia, celebrada la semana pasada en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Anzoátegui todavía no ha clasificado matemáticamente, pero al menos aseguró un empate en el sexto puesto y una victoria más en las dos fechas que le restan, inscribiría su nombre de manera definitiva en la postemporada.

Así que el deseo de Hernández, campeón bate de la zafra 2012-2013, está muy cerca de cumplirse, para seguir ayudando a un club que de meterse entre los seis mejores sería favorito, en opinión del jardinero.

“Quería seguir jugando, pero por lo del contrato y las restricciones de la MLB sabía que era bien difícil regresar, ahora todo cambió y, por lo que veo, estaremos con el equipo en enero. De ser así, seguiré dando el cien por ciento. Estaba disfrutando de mi regreso a la pelota venezolana, tratando de ganar los juegos que hacían falta para estar en los playoffs”, apuntó Hernández, antes de viajar.

“Este equipo seguirá dando de qué hablar en ésta y en las próximas temporadas. Siempre sale a guerrear, a dar lo mejor de sí y a ganarle a cualquiera en los playoffs. Todavía mantiene la misma química y el entusiasmo de aquel último título que conseguí hace cuatro años, depende de nosotros, como siempre, de dar los batazos oportunos, que la defensa y pitcheo funcionen para logra el objetivo primordial, que es el campeonato”, expresó.

Hernández no será la única incorporación importante que tendrá Caribes en Año Nuevo. Willians Astudillo, grandeliga de los Mellizos de Minnesota, se ha estado entrenando en el “Chico” Carrasquel desde hace días y aseguró estar “ansioso” de volver a lucir los colores del equipo.

“Mientras esté disponible, voy a estar con el equipo y apoyando al cuerpo técnico y a los muchachos”, señaló el utility, que en cinco campañas en la Lvbp exhibe una línea ofensiva de .299/.343/.435, con 20 jonrones y 99 remolcadas.

El zurdo Liarvis Breto, que apenas tuvo cinco presentaciones entre las segunda y tercera semanas del campeonato, antes de firmar con los Cardenales de San Luis, también se mantenido en forma y estará con los indígenas para reforzar su bullpen en enero.

Hernández, Astudillo y Breto será de gran utilidad para el mánager Jackson Melián y le otorgarán un rostro fresco y competitivo al club portocruzano.