Eliézer Alfonso:"Estoy muy contento por todo lo que he hecho en el béisbol"

Agencias

Eliézer Alfonzo ha tomado la decisión que a muchos peloteros les cuesta afrontar y asimilar: Colgar los spikes.

Hace un año, tal determinación no pasaba por la cabeza del “Matatán”, quién tenía la intención, volver a jugar para aumentar su número de jonrones y así tener una posición más cómoda en el liderato vitalicio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (138), pues no quiere “ponérsela fácil” a aquellos peloteros que intenten ir por su récord, todavía vigente. Sin embargo, reconoce, sin tapujos, que su tiempo en la pelota llegó a su fin.

"Será este año (cuando se retire), quería, de verdad, hacerlo enfrentándome a mis hijos en el terreno de juego, pero ellos, debido a las complicaciones que hay con la Major League Baseball, no podrán jugar este año en Venezuela y sólo estoy esperando que vengan en diciembre para decidir, con ellos que día será. No hay mucha nostalgia, si soy sincero, pero sí estoy muy contento por todo lo que he hecho por este deporte”, manifestó Alfonzo, después de practicar con los Bravos de Margarita, en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

El sentimiento que aborda en el exgrandeliga es de total expectativa, pero no por lo que le pueda suceder una vez se retire. Alfonzo ha reiterativo que concentrará en seguir apoyando la carrera de sus hijos, Omar Eliézer y Eliézer Jr., prospectos de Piratas de Pittsburgh y Tigres de Detroit, pues desea que sus carreras en la pelota sean más exitosas que la suya.

“Me siento en este momento como cuando presencié la firma de mis hijos. Toca apoyarlos, ya no se trata de mí, ya hice lo que tenía que hacer. Ellos están viviendo su sueño, el mismo que yo viví en la pelota. Cuando los vi en el terreno de juego me emocioné muchísimo y mi rol, de ahora en adelante, será guiarlos para que triunfen en este deporte. Espero que todo le salga bien”, comentó Alfonzo, quien espera con ansias ver desarrollar a sus vástagos en el terreno, especialmente en el aspecto ofensivo.

“Son dos bateadores totalmente diferentes, Eliézer (de 20 años de edad, receptor y primera base, reserva de Leones del Caracas) es más de contacto y Omar (16 años de edad, receptor) si tiene poder. El tiempo dirá si pueden dar más jonrones que yo. Ojalá vayan por mi récord (risas). Dios quiera que sea así”, señaló esperanzado.

Quiere jugar por última vez

Mientras tanto, Alfonzo se prepara para hacer su debut en la actual temporada de la LVBP. El “Matatán” reveló que lleva tiempo entrenando por su cuenta y siente que está listo para jugar de un momento a otro, cosa que desea con ansias.

“Estoy bien, listo para jugar, he trabajado mucho, incluso jugué unos partidos amistosos con una academia de beisbol de la zona y me sentí muy bien. Muchos dicen que he perdido la fuerza, pero en las prácticas de bateo las saco del parque como cuando tenía 25 años (risas). Con la salud que tengo ahorita creo que pueden salir muchos más batazos. Vamos a ver qué pasa”, dijo Alfonzo, quien conectó seis imparables en 18 turnos en la pasada campaña con el uniforme de Bravos de Margarita, uno de ellos fue cuadrangular.

Además del deseo que tenía Alfonzo de despedirse como jugador activo en frente de sus hijos en el terreno de juego, reveló otro que, según él, aspira a cumplir y ve que se pudiera realizar: Retirarse en el Alfonso "Chico" Carrasquel. Aunque Margarita no tiene más visitas pautadas a Puerto La Cruz en la ronda regular.

El “Matatán” confirmó que todavía no ha llegado a un acuerdo con la gerencia de Bravos, a pesar de que se está entrenando con ellos. No obstante, fue claro al decir que, si no pactaba con Margarita, hará los trámites convenientes para concretar su regreso a Caribes de Anzoátegui y así poder retirarse en el escenario donde vivió sus mejores momentos como jugador en la pelota venezolana.

“Yo quiero retirarme en Puerto La Cruz, con Caribes, el equipo donde comencé mi carrera, que me dio a conocer como jugador. Esa fue una de las cosas que hablé con la gerencia de Bravos antes de comenzar la temporada. Les pedí la libertad, pero ellos no quisieron. Yo quiero jugar, estoy listo, pero, bueno, vamos a esperar si llegamos a un acuerdo y si no, veremos si se dan las cosas para retirarme ante mi gente. Es una posibilidad que veo que se pueda dar. Todavía no es tarde. Vamos a ver, me gustaría mucho, de verdad, pero vamos a ver”, apuntó.

De no cumplirse ese otro deseo que tiene y que anhela, Alfonzo, manifestó que de igual forma se irá tranquilo del beisbol, deporte al que le debe mucho y siempre le estará agradecido por permitirle tantas cosas que logró, dentro y fuera del diamante.

“Jugar beisbol fue algo maravilloso, lo mejor del mundo. Me hizo crecer como ser humano y, por supuesto, como pelotero. No le puedo pedir más a este deporte que me ha dado y me sigue dando mucho. Estoy feliz”, expresó.