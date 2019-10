Arcenio León pone su brazo a tono

Uno de los lanzadores presentes en la pretemporada del equipo rapaz desde el primer día es Arcenio León, quien se prepara para su décima temporada con el equipo zuliano.

León trabaja conjuntamente con el resto de los brazos occidentales los cuales son evaluados por Roberto Espinoza como coach de lanzadores y Guillermo Larreal (Coach de bullpen).

Este viernes 25 de Octubre se cumplió en quinto día de trabajo en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo y el derecho de 33 años enfrentó por primera ocasión a bateadores.

“Hoy me tocó ver a bateadores por primera vez luego de dos sesiones en el bullpen, me sentí bien eso es lo más importante, me he estado preparando desde hace dos meses para la temporada luego de venir de México.” explicó

León quien debutó en las mayores con los Tigres de Detroit en el 2017 lanzó este verano en México con los Piratas de Campeche completando 18.1 entradas en 18 presentaciones.

“El equipo de Campeche no arranco bien así que no tuve muchas oportunidades de salvar y al hacer cambios con los importados quedé libre, pero pude lanzar bien, la velocidad llegó hasta 97 millas y quiero ayudar a las Águilas a ganar y tener un buen año para poder regresar ya se a Estados Unidos o México” dijo el diestro quien acumula 33 rescates con el equipo occidental

Arcenio ha sido el cerrador del equipo en las últimas temporadas alcanzando su cifra tope en la 2016-17 con 14 rescates, pero aún no define su rol para la campaña que inicia el próximo 5 de Noviembre.

“No hemos hablado del rol de cada quien, pero yo esteré disponible para cualquier inning ya sea sexto, séptimo o cualquiera” agregó al finalizar la jornada de trabajo.

En el repertorio del escopetero destaca su recta como su principal pitcheo, el cual combina con slider y sinker, pero este año León quiere usar más su Split. “Es un pitcheo que me puede ayudar con corredores en circulación y estoy trabajando en dominarlo” concluyó.

Picotazos: Para mañana se espera la llegada a Maracaibo de los importados Logan Duran, Yosmany Guerra y César Carrillo…El domingo se realizar el primer juego interescuadra…Hoy no hubo incorporaciones.