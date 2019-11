Alex Núñez confirmó a Omar Bencomo Jr. como abridor del martes 12-N

Álex Núñez, mánager de Bravos de Margarita, no quiere darle comodidad a ninguno de sus peloteros. Él desea que todos estén en el dugout como si estuvieran buscando un lugar en el róster, con esa intensidad. “Aquí nadie tiene puesto fijo”, dijo en el Universitario. “Nadie tiene un rol establecido”.

Por eso el piloto ha decidido que, al menos por ahora, no va a anunciar la rotación de la próxima semana, aunque ya la tenga establecida en sus borradores. Sin embargo, ya hay un nombre con un día asegurado: Omar Bencomo Jr.

De acuerdo con Núñez, el as de la organización insular cumple con la suspensión de 30 juegos este domingo, y queda listo para el juego inaugural en el Estadio Nueva Esparta, en Porlamar. La temporada pasada, el lanzador violó el Programa Antidopaje de la Lvbp al dar positivo por una “sustancia anabolizante”.

“Termina un período lastimoso que ya pasó”, expresó. “Se siente y se ve espectacular. Está como un niñito que va a jugar béisbol por primera vez”.

Aparte de Bencomo Jr., no hay más incorporaciones a la vista. Ni siquiera en la importación, pues los cuatro foráneos del equipo ya están en el róster: los lanzadores Manny Correa, Severino González y Luis Ramos, y el infielder Osniel Madera. Un reporte del periodista Ignacio Serrano, de El Emergente, apuntó que Margarita dejará dos cupos extranjeros abiertos.

Núñez está bien claro en eso.

“Te soy sincero, no, al menos no por ahora”, dijo sobre la posibilidad de esperar a alguna pieza. “El que venga en nombre de Dios a ayudar a la causa será bienvenido. Si tenemos un espacio y le podemos dar la oportunidad será bienvenido. Si no, bueno, somos los que somos. Voy a la arena con mis soldados”.