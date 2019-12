AP: Sindicato presenta queja contra NY por Ellsbury

El sindicato de jugadores de Grandes Ligas presentó una querella contra los Yanquis de Nueva York en un intento por recuperar los 26 millones de dólares restantes que debe tras la salida del jardinero Jacoby Ellsbury del equipo.

La queja fue revelada a The Associated Press por una persona familiarizada con el proceso, y quien habló a condición del anonimato debido a que no se ha hecho un anuncio de manera oficial. A menos que se llegue a un acuerdo, la querella será atendida por el mediador Mark Irvings.

Nueva York convirtió el contrato de Ellsbury de 153 millones de dólares por siete años en un acuerdo sin garantías al argumentar que el pelotero había violado el pacto al recibir atención médica sin autorización y posteriormente lo cesó el 20 de noviembre. Los Yanquis afirmaron que el jardinero de 36 años fue atendido por el médico Viktor Bouquette, del Centro Médico Progressive de Atlanta, sin permiso del equipo.

Ellsbury arguye que cualquier atención médica que haya recibido sin autorización se debió a una lesión o una condición o relacionada con el béisbol, y por ende no requiere consentimiento del equipo.

Ellsbury no ha jugado desde 2017 por una variedad de padecimientos. Se le deben más de 21,1 millones de dólares por 2020 y cinco millones más por la opción del equipo de rescindir su contrato de 21 millones para 2021.

La nómina prevista para Nueva York se ubica justo en el límite de los 248 millones en que inicia el impuesto de lujo más alto, y Ellsbury representa cerca de 21,9 millones de los impuestos de nómina de los Yanquis.

Nueva York se negó a comentar al respecto, lo mismo que el agente de Ellsbury, Scott Boras.

Ellsbury bateó para .264 con 39 cuadrangulares, 198 carreras impulsadas y 102 robos de base en 520 partidos en seis campañas con los Yanquis. Sufrió una lesión muscular durante el campamento de pretemporada en 2018, después un problema de espalda y fue sometido a una cirugía ese 6 de agosto para reparar un desgarro en su cadera izquierda. Luego presentó fascitis plantar de pie derecho durante su programa de rehabilitación antes de la pretemporada de este año.